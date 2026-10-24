Noćas pomičemo kazaljke na satu: Spavat ćemo sat vremena dulje, ali jedna promjena mnogima neće odgovarati

Ovog vikenda ponovno nas očekuje promjena računanja vremena. U noći sa subote, 24. listopada, na nedjelju, 25. listopada 2026. godine, Hrvatska prelazi s ljetnog na zimsko računanje vremena.

Točno u 3 sata ujutro kazaljke će se pomaknuti jedan sat unatrag, odnosno na 2 sata. To znači da ćemo u nedjelju moći spavati sat vremena dulje, no istodobno će dani, prema satu, završavati ranije.

Već u nedjelju navečer primijetit ćemo da mrak dolazi sat vremena ranije nego prethodnih dana, što mnogima predstavlja najneugodniju posljedicu jesenskog pomicanja sata.

Kako promjena vremena utječe na organizam?

Iako se jesenski prelazak na zimsko računanje vremena često smatra lakšim od proljetnog jer dobivamo dodatni sat sna, promjena može utjecati na naš biološki ritam.

Stručnjaci upozoravaju da čak i pomicanje sata za jedan sat kod osjetljivijih osoba može izazvati privremene poteškoće sa spavanjem, umor, slabiju koncentraciju i promjene raspoloženja.

Posebno osjetljiva mogu biti djeca, starije osobe i ljudi koji imaju ustaljen raspored spavanja.

Kako bi prilagodba prošla što jednostavnije, preporučuje se održavanje redovitog ritma odlaska na spavanje, boravak na dnevnom svjetlu te izbjegavanje prekomjerne konzumacije kofeina u večernjim satima.

Hoće li se pomicanje sata konačno ukinuti?

Rasprave o ukidanju sezonskog pomicanja sata u Europskoj uniji traju već godinama. Europski parlament još je 2019. podržao prijedlog kojim bi se prestalo s pomicanjem kazaljki dvaput godišnje.

Međutim, države članice nisu postigle konačan dogovor o tome hoće li trajno zadržati ljetno ili standardno, odnosno zimsko računanje vremena.

Zbog toga se dosadašnja praksa nastavlja, pa Hrvatska, kao i ostale države članice Europske unije, i dalje dvaput godišnje pomiče kazaljke.

Kada ponovno prelazimo na ljetno računanje vremena?

Nakon ove promjene zimsko računanje vremena trajat će do posljednje nedjelje u ožujku sljedeće godine.

To znači da ćemo kazaljke ponovno pomicati u noći sa subote na nedjelju, 28. ožujka 2027. godine, kada će se u 2 sata ujutro sat pomaknuti na 3 sata.

Tada ćemo izgubiti jedan sat sna, ali će večeri ponovno biti dulje prema satu.

Za kraj, valja podsjetiti da se većina pametnih telefona, računala i drugih uređaja povezanih s internetom automatski prilagođava promjeni vremena. Ipak, kazaljke na klasičnim zidnim i ručnim satovima te pojedinim kućanskim uređajima morat ćemo pomaknuti sami.