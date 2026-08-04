Noćas je planulo na dvije lokacije u Dalmaciji

Tijekom noći s 3. na 4. kolovoza vatrogasci su intervenirali na dva požara otvorenog prostora na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prva intervencija zabilježena je u 00:01 sati na području Zadvarja, predio Put Kraljevca, gdje je gorjela makija i šuma na površini od približno 20 x 15 metara. Na intervenciji je sudjelovao DVD Zadvarje s tri vozila i osam vatrogasaca, a požar je ugašen u 1:00 sat.

Druga intervencija uslijedila je u 2:22 sata u Brštanovu, gdje je izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko 50 četvornih metara trave, raslinja i makije. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Klis s jednim vozilom. Požar je stavljen pod nadzor i ugašen u 3:10 sati.