Noćas gorio kiosk na Šolti: Zapalile se električne instalacije i brojilo

Vatrogasci su tijekom noći intervenirali zbog požara na kiosku Tiska na području Maslinice na Šolti.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojava o požaru zaprimljena je u 23.22 sata, a gorjele su električne instalacije i električno brojilo u samostojećem kiosku.

Požar je lokaliziran u 23.50 sati, no zbog prirode intervencije na teren su morali izaći i dežurni djelatnici HEP-a.

Nakon njihova dolaska požar su u 00.20 sati u potpunosti ugasili pripadnici DVD-a Šolta.

Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila.