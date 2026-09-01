Noć za povijest na Biokovu, MUP-ov Bell izveo zahtjevno NVG spašavanje. "Ovo mogu samo vrhunski majstori"

Na Biokovu je u ponedjeljak navečer izvedena iznimno zahtjevna akcija spašavanja koja bi, potvrde li se informacije kojima raspolažemo, mogla ući u povijest hrvatskog sustava traganja i spašavanja.

U akciji je sudjelovao MUP-ov Subaru Bell 412EPX, a prema neslužbenim informacijama Dalmacije Danas radilo se o prvom spašavanju u Hrvatskoj izvedenom uz korištenje NVG-a, odnosno naočala za noćno gledanje (Night Vision Goggles).

S obzirom na to da u trenutku objave nemamo službenu potvrdu MUP-a ili HGSS-a o tome da je riječ o prvom takvom spašavanju u Hrvatskoj, taj podatak navodimo kao neslužbenu informaciju.

Tip helikoptera koji je sudjelovao u akciji spašavanja:

Muškarac pronađen dehidriran i dezorijentiran

Prema informacijama koje smo dobili iz planinarskih krugova, spašavan je muškarac koji je, pod još neutvrđenim okolnostima, na Biokovu pronađen dehidriran i dezorijentiran.

Zbog lokacije, noći i zahtjevnog biokovskog terena u akciju je uključen helikopter, a upravo je način na koji je akcija izvedena izazvao veliko poštovanje među ljudima upoznatima sa spašavanjem u planinama.

„To što su sinoć izveli mogu samo vrhunski majstori. Sve pohvale idu cijeloj ekipi koja je spasila čovjeka. Prvo su spustili unesrećenog, a zatim su se vratili po ostatak ekipe“, kaže izvor Dalmacije Danas upoznat s akcijom.

Što je zapravo NVG?

NVG, odnosno Night Vision Goggles, omogućava posadi znatno bolju vidljivost u uvjetima vrlo slabe prirodne rasvjete. Njihovo korištenje posebno je važno upravo kod noćnih operacija nad zahtjevnim terenom, gdje se moraju precizno procjenjivati konfiguracija terena, prepreke i položaj ljudi na zemlji.

Takve operacije zahtijevaju posebno osposobljenu posadu, odgovarajuću opremu i procedure.

Da je Bell 412EPX tehnički zamišljen upravo za složene operacije potvrđuje i sam proizvođač. Bell navodi da su višenamjenski zasloni sustava BasiX-Pro „NVG-ready“, odnosno prilagođeni korištenju s opremom za noćno gledanje.

Novi Bellovi nabavljeni upravo za ovakve situacije

Hrvatski MUP nabavio je dva Subaru Bell 412EPX, najmoderniju inačicu poznate platforme Bell 412, upravo za potrebe složenih akcija traganja i spašavanja, medicinskih letova i pružanja potpore sustavu civilne zaštite i HGSS-u.

MUP je prilikom predstavljanja helikoptera naveo da standardnu posadu čine pilot, kopilot i tehničar Zrakoplovne jedinice Ravnateljstva policije te operater kamere Ravnateljstva civilne zaštite, a helikopteri su opremljeni za traganje i spašavanje te medicinsku evakuaciju.

Suradnja MUP-a i HGSS-a posljednjih se godina dodatno razvijala upravo u području helikopterskog traganja i spašavanja, uz razradu operativnih procedura i zajedničke obuke.

Mi-171Sh bio alternativno rješenje

Prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Dalmacija Danas, za slučaj da akciju ne bude moguće završiti Bellom, kao alternativno rješenje bila je predviđena uporaba helikoptera Mi-171Sh.

Za njegovim angažmanom na kraju, prema istom izvoru, nije bilo potrebe.