Noć Perzeida u Zvjezdanom selu Mosor 2025.

Udruga Zvjezdano selo Mosor je i ove godine, u utorak uvečer 12. kolovoza, organizirala tradicionalno promatranje meteorskog roja Perzeida.

Program u noći Perzeida je započeo znanstveno-popularnim predavanjem pod nazivom "Zvjezdarnica Vera Rubin: spremna za snimanje filma noćnog neba”, kojega je u dobro popunjenoj velikoj dvorani zvjezdarnice održao naš ugledni astrofizičar prof. dr. sc. Željko Ivezić. Na početku programa je okupljene zvjezdoljupce pozdravio i predavača najavio Tomislav Nikolić, tajnik Udruge i organizator ovog događanja.

Prof. Ivezić je predavač na Sveučilištu Savezne države Washington i od 2021. g. voditelj izgradnje Zvjezdarnice Vera Rubin u Čileu. Njegovo nadasve zanimljivo predavanje, koje je unatoč obilju iznesenih tehničkih pojedinosti bilo lako razumljivo i prosječnom zvjezdoljupcu, ticalo se upravo izgradnje, svrhe i svojstava toga prvorazrednog opservatorija, kao i prvih rezultata ostvarenih iz njega. Po okončanju predavanja, prof. Ivezić je odgovorio i na nekoliko intrigantnih pitanja, poput onoga kako na opserviranje utječe ogromno mnoštvo novih satelita ili onoga o tome zašto je za refleksivni sloj primarnog zrcala izabrano srebro i može li taj sloj biti zaštićen nekom vrstom premaza.

Nakon predavanja je s terase zvjezdarnice bilo provedeno promatranje neba: posjetitelji su golim okom lovili nebeske krijesnice Perzeide, ali su isto tako imali priliku i kroz teleskop baciti pogled na Mjesec, odnosno planete Saturn i Neptun. Unatoč skoro punom Mjesecu, viđeno je nekoliko desetaka sjajnih meteora. Za provedbu toga dijela programa je bio zadužen astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez. Pri tom su mu od velike pomoći bili i mladi članovi Udruge Anđela Kavelj, Duje Barić, Marta Jerčić i Luka Jerčić.

Program je okončan u 1 sat nakon ponoći, a do tada je zvjezdarnicu posjetilo oko 800 građana!