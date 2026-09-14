Noć nakon velikog požara kod Sevida: Vatrogasci ostali čuvati požarište, poznati razmjeri štete

Požar otvorenog prostora koji je u nedjelju poslijepodne izbio na području Sevida lokaliziran je nakon višesatne borbe vatrogasaca, a tijekom noći na požarištu su ostale dežurne snage.

Prema najnovijim informacijama Županijskog vatrogasnog centra, dojava o požaru zaprimljena je u 16:12 sati. Odmah su upućene sve raspoložive snage Operativnog područja Trogir, a u pomoć su krenuli i DVD Kaštela s tri vatrogasca i jednim vozilom te DVD Gomilica s tri vatrogasca i jednim vozilom.

Zbog požara je prema Sevidu preusmjeren i kanader koji je dotad bio angažiran na Braču. S gašenjem je počeo već u 16:27 sati, a pet minuta poslije na požarište je stigao i Air Tractor.

U 16:45 sati na terenu su bili DVD Marina s 13 vatrogasaca i tri vozila, DVD Seget Vranjica s pet vatrogasaca i jednim vozilom, DVD Okruk s tri vatrogasca i jednim vozilom, JVP Trogir s dva vatrogasca i jednim vozilom, DVD Trogir s 19 vatrogasaca i četiri vozila, DVD Slatine sa šest vatrogasaca i dva vozila, DVD Gomilica s dva vatrogasca i jednim vozilom te DVD Kaštela s tri vatrogasca i jednim vozilom.

Stizala pojačanja iz cijele županije

Kako je situacija zahtijevala dodatne snage, u 17:03 sati obaviješteni su područni zapovjednici Solina, Omiša, Sinja i Imotskog.

Prema Sevidu su potom krenuli DVD Omiš s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Zadvarje s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Dugopolje s dva vatrogasca i jednim vozilom, DVD Lovreć s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Imotski s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Muć s dva vatrogasca i jednim vozilom te JVP Sinj i JVP Split, svaka s po tri vatrogasca i jednim vozilom.

Na požarište su stigle i snage iz Šibensko-kninske županije s 20 vatrogasaca i sedam vozila.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog centra, na požaru su u konačnici bile angažirane snage Splitsko-dalmatinske županije sa 73 vatrogasca i 22 vozila, kao i 20 vatrogasaca sa sedam vozila iz Šibensko-kninske županije.

To znači da su u velikoj akciji kod Sevida bila angažirana ukupno 93 vatrogasca s 29 vozila, uz pomoć protupožarnih zrakoplova.

Izgorjelo 20 hektara

U 19 sati stigle su dobre vijesti – požar je stavljen pod kontrolu. Prema prvim podacima, vatra je zahvatila oko 20 hektara trave i raslinja.

Požar je u 21:15 sati proglašen lokaliziranim, no vatrogasci su ostali na terenu kako bi nadzirali požarište i spriječili ponovno razbuktavanje vatre.

Tijekom noći na dežurstvu su ostali DVD Marina s osam vatrogasaca i tri vozila, DVD Trogir sa šest vatrogasaca i jednim vozilom, DVD Okruk s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Slatine s tri vatrogasca i jednim vozilom te DVD Seget Vranjica s tri vatrogasca i jednim vozilom.

Na požarištu su tako tijekom noći ostala 23 vatrogasca sa sedam vozila.