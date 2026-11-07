Noć kada je suzavac zaustavio Hajduk: Poljudski incident koji je Bijele godinama udaljio od Europe

Čudno su bijeli počeli tu sezonu 1987/88, pa se i grčevito borili za opstanak u tadašnjoj Prvoj ligi, do zadnjeg kola. A počelo je odmah sa šokovima, mada se krenulo optimistično. Trener Josip Skoblar otišao je u Hamburger, tog ljeta, ostavivši nam osvojen kup i plasman u tadašnjji europski Kup pobjednika kupova. Sa sobom je poveo i našeg odličnog vratara Mladena Praliju. U Poljudu su napravili veliki potez, te je konačno vraćen naš najveći i najtrofejniji trener Tomislav Ivić.

Veliki "nogometni znanstvenik" već je krenuo sa treninzima i govorilo se po Splitu: "Evo nama opet velikog Hajduka". Ali onda šok iz vedra neba - Tomislav Ivić potpisao je za Porto. Navodno je tražio određena pojačanja. Prićalo se tada o zanimljivom napadaču Sarajeva, Draganu Jakovljeviću, a bilo je i neriješenih starih financijsko stambenih odnosa između ovog nogometnog vizionara i najvoljenijeg mu kluba. Tako da su bijeli u kratko vrijeme ostali bez dva velika trenera. Momčad je poveo Marin Kovačić i vodio je u dva prvenstvena kola, pa i u onoj prvoj utakmici te sezone protov ljutog rivala "Crvene Zvezde", koja je završila 2:2. Šteta što ovaj stručnjak nikada nije na Poljudu dobio pravu priliku. Tada je splitska publika prvi put vidjela plavokosog momka Roberta Prosinečkog, veliku prinovu u redovima Beograđana.

Bugarski trener, pripreme na Kupresu i zaraza salmonelom

Ali u Poljudu nisu sjedili skrštenih ruku. Novi trener pronađen je čak u Bugarskoj, pa je u Poljud doveden bivši izbornik bugarske reprezentacije Ivan Vucov. I nije Vucov odmah prihvaćen. Karantene i istočni način i treninga i drila, teško su padali pogotovo starijim igračima, posebno fantazistu Aljoši Asanoviću. Vucov je detektirao da momčad nema snage i u reprezentativnoj stanci odveo "bijele" na mini pripreme na Kupres, tradicionalnu destinaciju Hajduka, tih godina. A onda opet šok, eto ti na Poljudu zaraze salmonelom, od koje je obolio niz prvotimaca .Tako je salimonela iščučala i ono snage što se prikupilo na kupreškom mini priprernama.

Sezona je počela da je se ne bi posramio ni Pegula iz Velog mista.

Marseille je slavio s 4:0, a Split sanjao čudesan preokret

Ali ovo je samo uvod u našu današnju priću jer na današnjj dan prje 39 godina, dogodio se najveći incident, ikada zabilježen na nekoj nogometnoj utakmici u Splitu pa i šire, zbog kojeg će Hajjduk, a i splitska publika ispaštati dugo, dugo...

Naime, nakon što je na jedanaesterce eliminirao danski Aalborg, Hajduk je za protivnika dobio francuski Olympique Marseille. Respektabilnog protivnika iz još jednog mediteranskog, nogometom zaluđenog lučkog grada, koji je taman gradio svoju veliku europsku momčad. Taj će Olympique kasnije zasjesti i na sam europski vrh. Sudar klubova sličnih mentaliteta i vatrenih navijača. I poraženi smo teško u Marselilleu sa čak 4:0. Gorio je njihov "Velodrome". Očitali su nam Marselliezi lekciju iz nogometa. Doveli su prije početka susreta cirkusante i akrobate na travnjak, organizirali ona ustajanja u valovima po tribinama, sve je to tada nama bilo nekako strano i daleko.

Hajdukova zastava na kampanelu i atmosfera za pamćenje

Agilini tajnik Turističkog saveza Splita i predsjednik Skupštine Hajduka Ante Čićo Ganza, kojeg smo baš jučer sreli u Kući slave splitskog sporta na proglašenju Božidara Maljkovića i ekipe “ Jugoplastike” iz 1989. i 1990. sporstkim počasnicima, imao je plan. Ponukan oniim što je i sam doživio na marseillskom "Velodromeu", danima je radio na podizanju atmosfere pred splitski uzvrat. Znao je da je tu vjerna hajdukova Torcida, jedna od najstarijih i najboljih navijačkih skupina u Europi.

I onda se pumpala atmosfera, pa kao 5:0, nije nedostižno, pa se pisali transparenti: "ON MORA DOŽIVJETI SLOM". Dizala se i zastava Hajduka na kampanel Svetog Duje, što do tada nije baš bilo izvedivo, ipak je bio rigidni komunizam i crkva je morala biti odvojena od društva. Organizirani su sastanci sa navijačima pod tribinama Poljuda, Ganza je bio šef parade i sve je bilo spremno za čudo na Poljudu i veliki preokret u uzvratu.

Puštalo nas je iz škola tog posljepodneva, te srijeda 5. studenog 1987., sve je bilo potčinjeno stvaranju užarene atmosfere u poljudskoj školjci. Ni slutili nismo da će se veliki europski ogled pretvoriti u nešto sasvim drugo i puno opasnije...

Suzavac na sjevernoj tribini: Panika, suze i bijeg prema zapadu

Nije bilo puno kontrole na ulazima i jedan navijač ponio je suzavac u čašici jogurta, ni neznajući što zapravo nosi i koje ubojito sredstvo se nalazi u njegovim rukama. Mislio je da je to neka velika "dimna", koja će dodatno podgrijati već uzavrelu atmosferu na Poljudu.

I onda na samom početku utaknice, krenuo je stampedo sa sjevernoističnog stajajnja. Suze, kašalj, zapeklo u očima...I autor ovog teksta, povlačio se tada sa sredine sjevernog stajanja prema zapadnoj tribini. Milicajci su najprije zaustavljalli masu, koja se prebacivala preko ograde koja dijeli dva sektora, da bi ubrzo i oni shvativši da je rječ o suzavcu počeli vikati: "Ajde, priđite, priđite", pomažući nam prelaziti. Sjećam se da sam novu jaketu kupljenu u Trstu probio na onu šiljatu stadionsku ogradu.

Onda se pročulo po tribinama da je suzavac bacila tadašnja milicija, provodeći tada uobičajenu represiju nad Torcidom. Pa je stadionom odjekivalo: "Ubice, ubice", "Ajdete na Kosovo". Ali, taj put stvarno nisu napravili ništa, već je suzavac bačen iz čiste gluposti i neznanja.

UEFA-ina drakonska kazna: Dvije godine bez europskih utakmica

A koštalo je to Hajduika, jako koštalo. Bez obzira na pobjedu bijelih od 2:0, UEFA je utaknicu registrirala 3:0 za goste. Hajduk je kao recidivist u europskim susretima drakonski kažnjen. Kazna je bila dvije godine izbivanja iz europskih natjecanja i to računajući samo one sezone u kojima se izbori plasman u neki od europskih kupova. Sam stadion na Poljudu, tada prekrasan i relativno nov, kažnjen je sa dvije godine zabrane igranja međunarodnih službenih utakmica.

Bilo je i ozlijeđenih, a ostavku je podnio glavni organizator utakmice Ante Čićo Ganza. Tako je najinovativniji Hajdukov funkcioner tog vremena i vrijedni turistički djelatnik, završio svoji sportsku karijeru. I danas pamtimo njegove "lude noći", kojim je davao nešto posebno i ono naše, splitskoj turističkoj ponudi. "Bijeli" su godinama tavorili van Europe pa njje bilo ni nekih pojačanja, jer Hajduk je zbog izbivanja sa velike scene, najednom prestao biti europski izlog. Bilo je to vrijeme prije interneta, youtubea i kabelske televizije, pa smo velkim klubovima i njihovim tadašnjim skautima, postali jako daleki . "Slučaj suzavac" je bio i svojevrsna prekretnica za Hajduk, momčad je počela zapadati u sivilo prosječnisti pa se znalo boriti i za opstanak u Prvoj ligi.

Prekretnica za Torcidu i dug povratak europskim utakmicama na Poljudu

Značio je "slučaj suzavac" prekretnicu i u Torcidi, došlo je do smjene generacija, starije ekipa se povukla na sjevezapad, odakle se malo mirnije pratilo utakmice. Navijačku tribinu je preuzela mlađa ekipa predvođena pokojnim Žanom. I neka je.

Onda je došao rat i stvaranje Hrvatske, Hajduk se plasirao u Europu, ali je morao zbog rata, igrati u Linzu i Ljubljani.

Prva europska utakmica odigrana u Splitu nakon dugo vremena bila je protiv Legije iz Warsawe, nakon koje je slijedila Liga prvaka, jedan od najvećih klupskih uspjeha.