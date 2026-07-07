Nobelovac John Martinis posjetio Hrvatsku, Kujundžić mu izradio prvu bistu

Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, američki znanstvenik hrvatskih korijena John Martinis, boravi u Hrvatskoj, zemlji svojih predaka. Tijekom posjeta ugostio ga je akademski kipar Ivan Kujundžić u svom ateljeu, gdje se, uz druženje i razgovor, obilježio njegov veliki znanstveni uspjeh. Također, Kujundžić je prvi napravio bistu nobelovca Martinisa.

Martinis je u Hrvatsku stigao sa suprugom, a u društvu su bili i hrvatski veleposlanik u Kraljevini Švedskoj Siniša Grgić te obitelj Dorešić. Susret je protekao u razgovoru o povezanosti umjetnosti i znanosti, ali i o hrvatskoj povijesti, kulturi i identitetu.

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John Matthew Martinis rođen je 1958. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a po ocu i majci vuče korijene s otoka Visa. Svoje hrvatsko podrijetlo nikada nije skrivao, a javnosti je poznata njegova izjava: "Hrvat sam, nisam Grk."

Martinis je profesor fizike na Sveučilištu Kalifornije u Santa Barbari (UCSB), a ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku osvojio je za doprinos razvoju supravodljivih kvantnih računala.

Kako je pojasnio njegov kolega Dorešić, prestižno priznanje podijelio je s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za revolucionarna istraživanja makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnim krugovima. Njihovi eksperimenti iz sredine 1980-ih prvi su pokazali da se kvantni fenomeni mogu promatrati na makroskopskoj razini unutar supravodljivih sustava, čime su postavljeni temelji današnjih kvantnih računala.

Domaćin susreta Ivan Kujundžić na kraju je još jednom uputio iskrene čestitke Martinisu na Nobelovoj nagradi, istaknuvši kako je njegov uspjeh razlog za ponos i Hrvatskoj, čije korijene slavni fizičar s ponosom ističe.