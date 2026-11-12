No Stressu se vraća štekat na splitskoj Pjaci, novi stiže i u Kružićevu ulicu: "Klošarluk, teški klošarluk. Mi nećemo sudjelovati"

Gradsko vijeće Grada Splita izglasalo je novu Odluku o komunalnom redu, zajedno s prihvaćenim amandmanima kojima se, među ostalim, omogućuje postavljanje ugostiteljskih štekata na Narodnom trgu, odnosno Pjaci, te u Kružićevoj ulici. Riječ je o prijedlozima koje je u ime HGS-a iznio gradski vijećnik Dalibor Lovrić, a koji su tijekom rasprave izazvali različite reakcije vijećnika.

Nakon višesatne rasprave i razmatranja amandmana, vijećnici su glasovali o cjelokupnoj točki dnevnog reda koja se odnosi na komunalni red. Odluka je na kraju usvojena, a njezinim prihvaćanjem potvrđeni su i spomenuti amandmani o ugostiteljskim površinama u povijesnoj gradskoj jezgri. Prijedlog nove odluke predstavio je pročelnik za komunalu Ante Bekavac, dok je zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić pojasnila da su razmotrene sve pristigle primjedbe te da je za predloženi dokument dobivena suglasnost konzervatora.

Lovrić tražio nove štekate: "Protiv sam restriktivnosti bivše vlasti"

Jedan od važnijih trenutaka rasprave bio je istup HGS-ova vijećnika Dalibora Lovrića, koji je predložio izmjene vezane uz korištenje javnih površina u središtu Splita. "Ja sam protiv restriktivnosti za kakvu se zalagala bivša vlast. Za No Stress predlažem štekat od 35 četvornih metara i Iza Lože još 5 kvadrata, uz uvjet da se ne zaklanja vizure, odnosno u skladu sa smjernicama", poručio je Lovrić. Lovrić je zatražio i omogućavanje postavljanja štekata ispred objekta na adresi Kružićeva 4, uz uvjet da se osigura odgovarajući pješački koridor. Nakon rasprave prijedlozi su prihvaćeni, a usvajanjem Odluke o komunalnom redu s pripadajućim amandmanima potvrđeno je da se omogućuje postavljanje spomenutih ugostiteljskih terasa, uz propisane uvjete.

Ivošević upozorio na mogućnost rušenja odluke na sudu

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević upozorio je da bi izmjene odluke putem amandmana mogle otvoriti pravna pitanja, osobito kada je riječ o konzervatorskim uvjetima. Prema njegovu tumačenju, svaka izmjena koja zadire u sadržaj prethodno odobrenog dokumenta zahtijevala bi ponovno pribavljanje odgovarajuće suglasnosti. U suprotnom, smatra, postojala bi mogućnost da odluka bude osporena pred sudom. Posebno je problematizirao postavljanje dodatnih štekata u Šubićevoj i Trogirskoj ulici. Ivošević je prikazao fotografije i snimke pojedinih lokacija u gradskoj jezgri, upozoravajući da bi dodatni ugostiteljski sadržaji mogli otežati prolazak interventnih vozila. "Molim vas razmislite o štekatu u Šubićevoj. Ugrožavate prolazak vatrogasnih vozila", upozorio je. Kritizirao je i mogućnost povratka štekata ugostiteljskom objektu Judita, podsjetivši na ranije prijepore oko korištenja javnih površina. Istaknuo je da se predloženi komunalni red aktualne gradske vlasti, prema njegovoj ocjeni, tek neznatno razlikuje od pravila koja su vrijedila tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

"Razlika je desetak stolova, u odnosu na naš komunalni red. Recite da ste obmanjivali ugostitelje, da nije da su Puljak i Ivošević mrzili ikoga, nego se slušala struka", rekao je Ivošević. Osvrnuo se i na ugostiteljski objekt No Stress, navodeći da mu je drago što je aktualna vlast, unatoč ranijim kritikama, zauzela pristup sličan onome prethodne administracije.

Dorčić odgovorila na kritike o Šubićevoj ulici

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić odbacila je dio primjedbi koje su se odnosile na sigurnost prolaska Šubićevom ulicom. Objasnila je da bi i nakon postavljanja planiranog štekata na toj lokaciji prolaz ostao širi nego na najužem dijelu iste ulice. Tijekom rasprave osvrnula se i na zahtjev Udruge umirovljenika Split, koja je tražila povrat ranije uklonjenih štekata. Dorčić je poručila da bi bilo više razumijevanja za njihov zahtjev kada bi udruga prostor koristila za vlastite aktivnosti, umjesto da ga daje u najam. Na određene aluzije koje su se pojavile tijekom rasprave odgovorila je: "Nemam odnose s nikakvim ljudima, ako ste na nešto aludirali."

Prkić upozorio na nelogičnosti: Alkohol zabranjen u jednoj, dopušten u drugoj zoni

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić problematizirao je razlike između pravila koja vrijede u pojedinim dijelovima povijesne gradske jezgre. Upozorio je da se predloženom odlukom posebna pozornost posvećuje zaštićenoj zoni A, dok se, prema njegovu mišljenju, zanemaruje zona B.

Najavio je amandman kojim je tražio uklanjanje mogućnosti postavljanja štekata na jugozapadnom dijelu Pjace.

Prkić je podržao i Ivoševićeve primjedbe na štekat u Šubićevoj ulici te kritizirao mogućnost postavljanja kušina kod Luxora nakon 20 sati. Sporna mu je bila i odredba prema kojoj bi žardinjere morale biti bijele boje. Predložio je da se dopusti i boja terakote. Posebno se osvrnuo na pravila o konzumaciji alkohola na javnim površinama. Prikazivanjem snimke pokušao je pokazati nelogičnost prema kojoj je ispijanje alkohola zabranjeno u jednom dijelu grada, dok je svega nekoliko koraka dalje dopušteno. "Koliko se kazni naplatilo uoči utakmice s Ajaxom ili reprezentacije? Uvjeren sam nijedna. Članak je tu smiješan, trebalo bi ga brisati", poručio je Prkić. Na njegove primjedbe o Luxoru nadovezao se Ivošević, koji je oštro kritizirao postupanje konzervatorskog ureda. "Institucija s najslabijom kičmom. Kad treba prema Gradu, onda idu džonom, a prema privatnicima popustljivi", izjavio je Ivošević.

Otvoreno i pitanje Štacije, Ugarković pohvalio izgled Pjace

HDZ-ov vijećnik Luka Čelar tijekom rasprave postavio je pitanje ugostiteljskog objekta Štacija i mogućnosti rješavanja njegova statusa. Ivošević je odgovorio da legalizacija određenog dijela objekta ne znači i stjecanje vlasništva nad javnom površinom. Prema njegovu tumačenju, rješenje bi zahtijevalo uklanjanje ostakljenog dijela objekta kako bi se površina vratila u javnu funkciju. Čelar je pojasnio da je pitanje postavio jer mu je iznesen konkretan problem te da je želio provjeriti postoji li mogućnost njegova rješavanja. Vijećnik Centra Pero Ugarković ocijenio je da je Pjaca tijekom posljednjih godinu dana izgledala bolje zahvaljujući uklanjanju pojedinih ugostiteljskih štekata i štandaraca. Predložio je i izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima bi komunalni redari dobili veće ovlasti. U raspravu se uključio i vijećnik Možemo Marinko Biškić, koji je predložio zabranu organiziranih obilazaka ugostiteljskih objekata, poznatih kao pub crawl. Vijećnik Srđan Marinić izrazio je nezadovoljstvo predloženim komunalnim redom. "Ovo je gadljivo", kratko je komentirao.

Vijećnici glasovali o amandmanima, a potom usvojili Odluku o komunalnom redu

Uoči završnog glasovanja predstavljeni su amandmani više vijećnika i političkih opcija. Nezavisni vijećnik Davor Matijević predložio je izmjene koje se odnose na reorganizaciju jednog štekata i premještanje drugoga. Koalicija SDP-a, Možemo i Direkta tražila je izmjene odredbi o konzumaciji alkohola, štekatu ugostiteljskog objekta Judita te dimenzijama i bojama žardinjera. Posebnu pozornost izazvali su amandmani HGS-ova vijećnika Dalibora Lovrića, kojima je zatraženo omogućavanje postavljanja ugostiteljskih terasa na Narodnom trgu i u Kružićevoj ulici. Nakon razmatranja i glasovanja o amandmanima, Gradsko vijeće pristupilo je glasovanju o cjelokupnoj točki dnevnog reda. Odluka o komunalnom redu na kraju je izglasana, zajedno s prihvaćenim amandmanima. Time su prošli i prijedlozi za štekat ugostiteljskog objekta No Stress na splitskoj Pjaci te za štekat u Kružićevoj ulici.

Na kraju rasprave, Jakov Prkić iz Direkta je bio vrlo oštar prema vladajućima zbog izglasavanja ove odluke.

"Sajam u Benkovcu je akademska razina za vas. Kolega Jakša Balov, vi ste bili u radnoj skupini. Vi svi zajedno doslovno ste pljunuli na zamjenike Ivu Bilića i Mateu Dorčić. Oni su jedine svijetle točke. Klošarluk, teški klošarluk. Mi nećemo sudjelovati u glasanju. Uopće me sram što sjedim ovdje. Čestitam, ništa se nije maknulo od Opare i Keruma, ništa se nije promijenilo", kazao je Jakov Prkić iz Direkta te je naglašavao da amandmani i odluke prolaze političkom trgovinom. Podsjetimo, postavljanje štekata predviđeno je uz poštovanje propisanih uvjeta, među kojima su očuvanje vizura i osiguravanje prolaza pješacima.