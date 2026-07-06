NL dr. Jadrijević predlaže rješenje za vrtićki problem u Sinju: "Dom mladih" prenamijeniti u novi dječji vrtić

Nakon što je, prema navodima Nezavisne liste dr. Stpislava Jadrijevića, više od 340 djece u Sinju ostalo neupisano u dječje vrtiće, iz ove političke opcije predlažu konkretno rješenje – prenamjenu poslovnog prostora "Dom mladih" u novi dječji vrtić.

Iz NL dr. Jadrijević ističu kako je vrijeme upisa u dječji vrtić za brojne roditelje stresan i izazovan proces, posebno kada dobiju odbijenicu i ostanu bez mjesta za svoje dijete.

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"Prizori roditelja koji su ovih dana bili prisiljeni prosvjedovati ispred Gradske uprave jer je na listi čekanja ostalo preko 340 neupisane djece najbolji su pokazatelj da se problem nedostatka mjesta u dječjim vrtićima ne rješava preko live streaminga i objava putem društvenih mreža, već samo konkretnim radom i trudom koji zahtijeva uloga gradonačelnika", poručuju iz NL dr. Jadrijevića.

"Nikada u povijesti roditelji nisu prosvjedovali ispred Gradske uprave"

Iz ove nezavisne liste tvrde kako se nikada u povijesti Grada Sinja nije dogodilo da je ovoliki broj djece ostao neupisan u vrtić. Posebno naglašavaju kako je 2019. godine, nakon dužeg razdoblja, zabilježeno povećanje broja novorođene djece na godišnjoj razini te je tada, kako navode, započeo demografski oporavak.

"Nikada u povijesti roditelji nisu došli prosvjedovati ispred Gradske uprave. Nije valjda da roditelji prosvjeduju jer nisu svjesni kako im je dobro!?", navode. Dodaju kako svaki roditelj koji zbog nedostatka mjesta u vrtiću mora birati između zaposlenja i skrbi za dijete plaća cijenu, kako tvrde, nesposobne gradske vlasti.

Predlažu prenamjenu prostora "Dom mladih"

Nezavisna lista dr. Jadrijevića poručuje kako ne želi sudjelovati u populističkim raspravama i političkim prepucavanjima, već inzistira na institucionalnim i konkretnim rješenjima.

U tom kontekstu predlažu prenamjenu i uređenje postojećeg prostora, ili dijela prostora, u sklopu poslovnog prostora "Dom mladih" u novi dječji vrtić. Budući da je riječ o većem prostoru, smatraju kako bi se mogla razmotriti i mogućnost uređenja dijela prostora koji bi služio kao multimedijalni centar za mlade. "Predlažemo da Grad odmah započne pripremu prenamjene jednog od svojih postojećih prostora koji se može, uz potrebnu rekonstrukciju i ishođenje svih suglasnosti, urediti za potrebe dječjeg vrtića ili jasličkih skupina", poručuju iz NL dr. Jadrijevića.

"Dom mladih" vide kao idealnu lokaciju

Prema njihovom prijedlogu, gradske nekretnine koje danas nisu u punoj funkciji ili se koriste ispod svojih mogućnosti trebalo bi staviti u službu djece i mladih obitelji. O konkretnim lokacijama, najavljuju, govorit će i na Gradskom vijeću.

"Dom mladih je gradski prostor koji svojom mikrolokacijom, pristupom i mogućnošću uređenja dvorišnog dijela idealno odgovara potrebama predškolskog odgoja", ističu. Svjesni su, dodaju, da se novi vrtić ne može izgraditi preko noći, no upravo zato smatraju da već sada treba pripremati rješenja za budućnost djece.

Iz NL dr. Jadrijevića zaključuju kako Sinj mora biti grad u kojem mlade obitelji imaju sigurnost da će njihova djeca imati mjesto u vrtiću. "Grad Sinj mora biti grad u kojem mlade obitelji imaju sigurnost da će njihova djeca imati mjesto u vrtiću, a ne grad u kojem roditelji prosvjedima traže ono što bi trebalo biti osnovni standard", poručuju iz NL dr. Jadrijevića.

Na kraju su poslali i poruku: "Zajedno za djecu Sinja!"