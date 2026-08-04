NK Varaždin prijavio navijače Hajduka policiji

Policija provodi kriminalističko istraživanje nakon prijave o oštećenju imovine tijekom nogometne utakmice između Varaždina i Hajduka, odigrane u nedjelju, 2. kolovoza, u Varaždinu.

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu sportskog dioničkog društva sa sjedištem u Varaždinu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.

Prema prijavi, tijekom održavanja sportskog događanja u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, nepoznati počinitelj ili više njih aktiviralo je pirotehnička sredstva, nakon čega je došlo do zapaljenja dijela imovine na stadionu.

Očevidom je utvrđeno kako su korištenjem signalnih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih naprava zapaljena plastična sjedala na tribini. Ukupno je oštećeno oko 50 sjedala, od kojih su neka potpuno izgorjela.

Dodatno je uporabom fizičke sile oštećeno još desetak sjedala, na kojima su nastala napuknuća.

Točan iznos materijalne štete bit će poznat naknadno, nakon procjene.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska odgovornih osoba.