NK Prugovo poziva djevojčice u svoju nogometnu ekipu: Iskustvo nije važno, potrebna je samo ljubav prema nogometu!

Nogometni klub Prugovo pozvao je djevojčice rođene 2012., 2013., 2014. i 2015. godine da se pridruže njihovoj ženskoj nogometnoj ekipi. Iz kluba poručuju kako su vrata otvorena svim djevojčicama koje vole sport, druženje i nogomet, bez obzira na prethodno iskustvo.

Cilj ove inicijative je okupiti nove članice i pružiti im priliku za razvoj sportskih vještina, stvaranje prijateljstava te uživanje u zajedništvu i timskom duhu. Iz NK Prugovo naglašavaju kako prethodno nogometno iskustvo nije uvjet za pridruživanje ekipi.

Prilika za prve nogometne korake

"Nije važno imate li već iskustva u nogometu ili tek želite napraviti svoje prve korake. Važni su želja, trud i ljubav prema igri!", poručuju iz kluba. Djevojčicama žele omogućiti da kroz treninge razvijaju svoje sposobnosti, upoznaju nove prijateljice i postanu dio sportske zajednice.

"NK Prugovo te zove – dođi, treniraj i postani dio naše ekipe!", pozivaju iz kluba.