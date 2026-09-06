NK Prugovo pokreće univerzalnu sportsku školu za djecu od 4 do 5 godina

NK Prugovo s početkom nove školske godine pokreće projekt Univerzalne sportske škole namijenjen najmlađima, s ciljem da djeca svoje vrijeme provode kroz igru, kretanje, sport i druženje.

Program će biti usmjeren na razvoj motorike, osnovnih oblika kretanja, fizičkih i funkcionalnih sposobnosti te rada sa sportskim rekvizitima. Poseban naglasak bit će i na socijalizaciji, stvaranju novih prijateljstava, timskom duhu i razvijanju zdravih životnih navika.

Želja je djecu potaknuti na aktivno provođenje slobodnog vremena i približiti im sport od najranije dobi, uz manje vremena provedenog uz mobitele i igrice.

Projekt kreće s početkom školske godine, a sve zainteresirane roditelje pozivaju da se jave za dodatne informacije. O terminima i svim ostalim detaljima pravovremeno će obavijestiti javnost.