NK Prugovo otvorio upise u školu nogometa: Pozivaju djevojčice i dječake od 5 do 16 godina

Nogometni klub Prugovo otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva sve zainteresirane djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina da postanu dio kluba.

Cilj škole nogometa NK Prugovo je kroz treninge, druženje i timski rad razvijati nogometne vještine mladih igrača, ali i poticati sportski duh, prijateljstvo i zajedništvo.

Bez obzira radi li se o prvim nogometnim koracima ili nastavku razvoja talenta, svi zainteresirani mali nogometaši i nogometašice dobro su došli pridružiti se ekipi i uživati u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.

Za dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti Daliboru Strizi na broj telefona 091 5384 637.

NK Prugovo čeka nove članove.