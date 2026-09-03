Njemica 35 godina dolazi na našu obalu. Nakon ovog ljeta poručila: ‘Nikad se nismo osjećali ovako nepoželjno’

Više od tri desetljeća Hrvatska je za jednu njemačku turistkinju bila mjesto kojem se uvijek rado vraćala. Tijekom više od 35 godina upoznala je zemlju na različite načine – od odmora na jedrilici i motornom čamcu do boravaka u hotelima, apartmanima i kampovima. No ovogodišnje ljetovanje, tvrdi, ostavilo joj je sasvim drukčiji dojam.

Iako ističe da i dalje voli Hrvatsku i njezine ljude, kaže da se prvi put nakon toliko godina tijekom odmora osjećala kao da turisti više nisu osobito dobrodošli.

Svoje iskustvo opisala je u Facebook grupi posvećenoj putovanjima u Hrvatsku, gdje je njezina objava izazvala brojne reakcije i raspravu, a priču je prenio njemački portal Merkur.de.

„Iznenadilo nas je koliko nam je lako bilo otići“

Njemačka turistkinja na početku je naglasila kako je riječ o njezinu osobnom iskustvu te da nema namjeru generalizirati niti kritizirati cijelu zemlju.

„Iznenadilo nas je koliko nam je lako bilo otići i, iskreno, upravo nam je to vrlo tužno“, napisala je.

Tvrdi kako se ona i njezina obitelj tijekom ovogodišnjeg odmora nisu osjećali kao prethodnih godina.

„Nikada se dosad, ni u Hrvatskoj ni bilo gdje drugdje, nismo osjećali tako nepoželjno kao ovaj put“, poručila je.

Takav dojam, kaže, nije rezultat nedostatka iskustva s putovanjima. Njezina je obitelj samo tijekom posljednjih šest godina posjetila 23 zemlje.

Unatoč svemu, naglašava da Hrvatsku nije prestala voljeti. Upravo su otvorenost, srdačnost i gostoprimstvo domaćih ljudi bili među glavnim razlozima zbog kojih se desetljećima vraćala.

Ovoga ljeta, međutim, tvrdi da je tu toplinu osjećala znatno rjeđe.

„Ponekad smo kao turisti gotovo imali osjećaj da nismo poželjni“, opisala je.

Kao jedan od primjera navela je odnos s iznajmljivačem. Tijekom dva tjedna boravka, tvrdi, gotovo da nisu razgovarali.

„Nismo razmijenili ni tri riječi, čak ni ono kratko ‘Kako ste?’“, napisala je.

Neugodnosti se, prema njezinu svjedočenju, nisu zaustavile na nedostatku komunikacije. Tvrdi da je u jednom slučaju netko bez dopuštenja ušao na njihov brod, dok kao najteži incident navodi fizički napad u prometu, o kojem nije iznijela više detalja.

„Osjećali smo se kao nužno zlo radi zarade“

Turistkinja smatra kako nije riječ samo o nekoliko izoliranih neugodnih situacija, već o općenitom dojmu koji je stekla tijekom ovogodišnjeg boravka.

„Neki su se domaći ljudi ove godine prema nama više puta odnosili s visoka i ostavljali dojam da nismo poželjni“, tvrdi.

Ipak, jednu skupinu posebno je izdvojila – starije stanovnike.

„Stariji su nam ljudi bili iznimka. Oni su i dalje jednako srdačni i otvoreni kakve pamtimo iz Hrvatske kakvu smo desetljećima upoznavali.“

Upravo je s njima, kaže, i dalje uspijevala ostvariti spontani kontakt i razgovor, dok je kod pripadnika svoje generacije primijetila znatno veću zatvorenost.

Najviše ju je pogodio dojam da je nekadašnje gostoprimstvo sve više zamijenio isključivo poslovni odnos prema gostima.

„Ponekad smo imali osjećaj da smo samo nužno zlo potrebno da bi se zaradilo“, napisala je.

Takav osjećaj, dodaje, posebno teško pada kada neku zemlju posjećujete više od 35 godina i kada vam je tijekom tog vremena postala posebno draga.

Iznenadilo ih i ponašanje u prometu

Među stvarima koje su obilježile njihovo ljetovanje posebno je izdvojila promet. Smatra da se ponašanje na hrvatskim cestama posljednjih godina značajno promijenilo.

Navodi prebrzu vožnju, rizična pretjecanja preko pune crte, vožnju na premalom razmaku i druge oblike agresivnog ponašanja za volanom.

„Toliko bezobzirnosti gotovo nigdje dosad nismo doživjeli“, ustvrdila je.

Problem su joj predstavljali i električni romobili, premda priznaje da to nije specifičnost Hrvatske, već pojava s kojom se susreću i brojne druge turističke destinacije.

Zasmetalo joj i smeće izvan turističkih ruta

Tijekom dvotjednog boravka susreli su se i s problemima pri povratu ambalaže. Prema njezinim riječima, automati za povrat boca nerijetko su bili puni, izvan funkcije ili im nije bilo moguće pristupiti, zbog čega je dio ambalaže na kraju završavao u običnom otpadu.

Posebno ju je razočarala količina otpada koju je, kako tvrdi, primijetila kada bi se udaljila od najposjećenijih turističkih područja.

Navodi da je uz ceste i na manje posjećenim lokacijama nailazila na gomile smeća.

„U tako lijepoj zemlji kao što je Hrvatska to je posebno tužno“, zaključila je.

Unatoč razočaranju ovogodišnjim iskustvom, iz njezine objave jasno je da problem nije u tome što je nakon više od tri desetljeća prestala voljeti Hrvatsku. Upravo suprotno – promjene koje tvrdi da je primijetila pogodile su je upravo zato što je zemlju godinama doživljavala kao mjesto kojem se uvijek rado vraća.