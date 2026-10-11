Njemačku potresaju podaci o dječjim brakovima: Među stotinama slučajeva i djevojčice iz Hrvatske

U njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg posljednjih je godina zabilježeno nekoliko stotina slučajeva dječjih brakova. Slučajevi se odnose na brakove između muškaraca i maloljetnih djevojaka podrijetlom iz Afganistana, Rumunjske, Moldavije, Sirije, Iraka, Hrvatske, Srbije, Pakistana i Njemačke.

To proizlazi iz odgovora Ministarstva unutarnjih poslova na upit zastupnika stranke AfD. Podatci, razvrstani prema podrijetlu i dobi osoba na koje se odnose, daju uvid u razmjere te pojave. Pritom se poništava tek mali broj takvih brakova.

Dječjim brakom smatra se brak u kojem je barem jedna osoba mlađa od 18 godina. Prema podatcima nadležnog Upravnog predsjedništva u Tübingenu, od 2018. do 2024. godine u Baden-Württembergu poništeno je samo 8 dječjih brakova, piše Fenix magazin.

Najmlađa djevojka obuhvaćena tim slučajevima imala je samo 11 godina i bila je podrijetlom iz Iraka. Njezin brak sa 17-godišnjim Iračaninom poništen je 2020. godine.

Istodobno, od 2010. godine u 350 slučajeva takvi brakovi nisu poništeni. Razlozi uključuju punoljetnost maloljetnog supružnika prije pravomoćnosti odluke o poništenju, ali i smrt jednog od bračnih partnera.

Brakovi sklopljeni u inozemstvu pod povećalom vlasti

Prema odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova Baden-Württemberga na upit zastupnika stranke AfD u parlamentu savezne zemlje, koji je objavljen u Stuttgartu, nadležno upravno tijelo posljednjih je godina poništilo osam brakova u kojima je jedan od supružnika bio maloljetan.

Za to je područje na razini cijele savezne zemlje od 2012. godine zaduženo Upravno predsjedništvo u Tübingenu. Podaci obuhvaćaju razdoblje od 2018. do 2024. godine, a odnose se na brakove između muškaraca i maloljetnih djevojaka podrijetlom iz Afganistana, Rumunjske, Moldavije, Sirije, Iraka, Hrvatske, Srbije, Pakistana i Njemačke.

Muškarci su u pravilu bili znatno stariji od djevojaka, koje su u svim navedenim slučajevima bile mlađe od 18 godina, piše Fenix magazin.

Među poništenim brakovima bio je i jedan sklopljen 2020. godine između iračkih državljana. Muškarac je tada imao 17 godina, a njegova supruga samo 11, navodi se u odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova.

Nadležno upravno tijelo, prema vlastitim navodima, bavi se isključivo brakovima maloljetnika sklopljenima u inozemstvu. Slučajeve mu prijavljuju matični uredi ili nadzorna tijela nadležna za njihov rad, pojasnila je glasnogovornica.

U Njemačkoj brak tek nakon 18. godine

Od 2010. godine ukupno 350 brakova s maloljetnicima nije poništeno. Među mogućim razlozima navode se slučajevi u kojima je maloljetni supružnik postao punoljetan prije nego što je odluka o poništenju postala pravomoćna, kao i smrt jednog od bračnih partnera.

U Njemačkoj je sklapanje braka dopušteno tek nakon navršene 18. godine života. Njemački Bundestag 2024. godine donio je nova pravila kojima se nastoji ojačati zaštita maloljetnika u slučajevima brakova sklopljenih u inozemstvu.