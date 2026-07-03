Njemački vozač skrivio tešku nesreću na Jadranskoj magistrali: Ozlijeđeno pet osoba, sudarilo se i sanitetsko vozilo

​Jučer, 2. srpnja oko 13 sati na državnoj cesti D8 u mjestu Brodarica dogodila se prometna nesreća u kojoj je pet osoba ozlijeđeno.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 76-godišnji državljanin Njemačke, upravljajući osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka, krećući se iz smjera juga u smjeru sjevera na dionici Brodarica - Žaborić, nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već se vozilom kretao više ulijevo, pri čemu je vozilom prešao u prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegovog vozila i lijeve bočne strane osobnog vozila čeških nacionalnih oznaka.

Od siline udara osobno vozilo njemačkih nacionalnih oznaka se odbilo te je u nekontroliranom kretanju po zapadnoj prometnoj traci prednjim dijelom vozila udarilo u prednji dio vozila za sanitetski prijevoz šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 76-godišnjaku iz osobnog vozila njemačkih nacionalnih oznaka konstatirane su teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Nadalje, 35-godišnjem vozaču sanitetskog vozila i putnicima iz istog vozila, 24-godišnjakinji i 65-godišnjaku, konstatirane su teške tjelesne ozljede nakon čega je 65-godišnjak zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok su 83-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Vozač i putnici iz osobnog vozila čeških nacionalnih oznaka u prometnoj nesreći nisu zadobili ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 76-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa vozač i putnici iz sanitetskog vozila bit će prekršajno sankcionirani sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.