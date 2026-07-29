Njemački mediji upozoravaju: Ako ljetujete u Hrvatskoj, budite na oprezu!

Njemački portal Merkur, koji inače rijetko piše pozitivno o Hrvatskoj, upozorava svoje čitatelje na krađe koje se događaju tijekom ljetovanja, osobito na području Kvarnerskog zaljeva. Ističu da lopovi koriste trenutke kada turisti ostave svoje stvari bez nadzora i odu na kupanje, piše Fenix magazin.

Iako je broj prijavljenih krađa manji nego prošle godine, hrvatska policija poziva na oprez. Objavili su preporuke kako zaštititi svoje osobne stvari tijekom odmora.

Najčešća meta kradljivaca su mobiteli, novčanici, nakit, fotoaparati, prijenosna računala i gotovina. Osim na plažama, krađe se događaju i u svlačionicama, prostorima za tuširanje te ugostiteljskim objektima uz obalu.

Na području otoka Krka, Crikvenice i Malog Lošinja u lipnju su prijavljena četiri slučaja krađe, što je 20 posto manje nego u lipnju prošle godine. U prva dva tjedna srpnja na području Rijeke, Krka i Opatije prijavljeno je pet krađa, odnosno 29 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Policija je objavila tri ključna savjeta

Policijska uprava primorsko-goranska savjetuje turistima da vrijedne predmete ne ostavljaju bez nadzora na ručnicima ili u otvorenim torbama. Na plažu bi trebali ponijeti samo onoliko gotovine koliko je potrebno, a nakit i druge vrijedne stvari ostaviti na sigurnom.

U slučaju da odlazite na kupanje ili do obližnjeg kafića, policija preporučuje da zamolite prijatelja ili člana obitelji da pripazi na stvari. Također, nije dobro javno pokazivati veće količine novca ili skupe elektroničke uređaje jer to može privući pažnju lopova.

I na parkiralištu treba biti oprezan. Iz policije podsjećaju da vozila uvijek treba zaključati te zatvoriti prozore i vrata. Torbe, mobiteli, prijenosna računala i drugi vrijedni predmeti ne bi trebali biti ostavljeni na vidljivim mjestima u automobilu.

Osim na vozila, treba paziti i na bicikle. Iz policije savjetuju da se bicikl zaključa za čvrsti oslonac kako bi se smanjila mogućnost krađe. Ako ipak dođe do krađe, policija savjetuje da događaj odmah prijavite pozivom na broj 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju.

Ako policijski službenici pronađu ukradene dokumente ili vrijedne predmete, oni se pohranjuju u nadležnoj postaji. Kod stranih državljana o pronalasku se obavještava i njihovo diplomatsko ili konzularno predstavništvo. U brojnim slučajevima pronađeni dokumenti i dio ukradenih predmeta uspiju se vratiti vlasnicima.

Hrvatska među sigurnijim destinacijama

Unatoč upozorenjima njemačkih medija, među kojima je i Merkur, Hrvatska se i dalje smatra jednom od sigurnijih turističkih destinacija u Europi.

Iz policije ističu da se velik broj krađa može spriječiti osnovnim mjerama opreza. Turistima su poručili da tijekom odmora ne ostavljaju vrijedne predmete bez nadzora, posebno na prometnim i posjećenim plažama.