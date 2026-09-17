Njemačka želi zabraniti "lažni" zvuk motora na električnim autima, odluka bi mogla promijeniti pravila u cijeloj EU

Njemačka priprema potez koji bi mogao imati posljedice daleko izvan njezinih granica. Naime, razmatra se zakonska zabrana umjetnih zvukova motora koje pojedini električni automobili emitiraju prema van, a eventualna promjena pravila mogla bi se u konačnici odraziti i na ostatak Europske unije. Proizvođači električnih automobila posljednjih su godina uložili znatna sredstva kako bi svojim modelima vratili dio zvučnog doživljaja koji je nestao prelaskom s benzinskih i dizelskih motora na električni pogon. Među njima su Porsche, BMW i Hyundai, koji su razvijali različite sustave simulacije zvuka motora, pa čak i umjetne promjene stupnjeva prijenosa.

Hamburgu je dosta buke

No upravo su vanjski zvučni efekti sada došli pod povećalo njemačkih vlasti. Prema informacijama koje prenosi Revija HAK, u saveznoj pokrajini Hamburg žele stati na kraj nepotrebnoj buci koju stvaraju električni automobili opremljeni snažnim vanjskim zvučnicima. Razmatra se inicijativa prema kojoj bi namjerno stvaranje umjetnog zvuka motora izvan vozila bilo proglašeno nezakonitim. Kritičari takvu praksu povezuju s pojavom koju nazivaju "EV poziranjem", odnosno korištenjem glasnog umjetnog zvuka kako bi automobil privukao pozornost prolaznika i drugih vozača.

Unutar automobila zvuk bi i dalje bio dopušten

Zabrana se, prema najavljenom prijedlogu, ne bi odnosila na zvuk koji vozač i putnici čuju unutar kabine. Proizvođači bi tako i dalje mogli koristiti sintetički zvuk kako bi vozaču pružili dojam snažnog motora ili sportskije vožnje. Također, promjene ne bi obuhvatile zakonski propisani sustav AVAS. Riječ je o zvučnom upozorenju koje električna vozila emitiraju pri malim brzinama kako bi ih lakše mogli čuti pješaci i drugi ranjivi sudionici u prometu.

Odluka bi mogla prijeći njemačke granice

Priča bi mogla postati posebno zanimljiva ako njemačka inicijativa dobije potporu na saveznoj razini. Pravila o homologaciji i tehničkim karakteristikama novih automobila velikim su dijelom usklađena na razini Europske unije, zbog čega bi njemački zahtjev za promjenom pravila mogao otvoriti pitanje izmjena europskih propisa.

Drugim riječima, rasprava koja je krenula zbog buke električnih automobila na njemačkim ulicama mogla bi u konačnici utjecati i na automobile koji će se prodavati i voziti diljem Europe. Za ljubitelje zvuka klasičnih motora poruka je, barem prema sadašnjem smjeru njemačke inicijative, jasna – umjetno brujanje u kabini moglo bi ostati, ali vanjsko "glumljenje" benzinskog motora uskoro bi moglo naići na ozbiljnu zakonsku prepreku.