NJEMAČKA U STRAHU OD NEREDA Deseci tisuća mladih izlazi na ulice: Izlozi pod barikadama, policija u pripravnosti

Njemačka se priprema za velike prosvjede generacije Z, najavljene za subotu u više od 30 gradova. Zbog straha od mogućih nereda, pljački i sukoba s policijom, trgovci već osiguravaju izloge, pojedine poslovnice najavljuju zatvaranje, a policija priprema pojačane sigurnosne mjere.

Zabrinutost je dodatno porasla nakon prizora iz Francuske, gdje su nedavni prosvjedi završili zapaljenim automobilima, opljačkanim trgovinama i razbijenim izlozima. Njemački poduzetnici strahuju da bi se sličan scenarij mogao ponoviti i u njihovim gradovima.

U Frankfurtu očekuju više od 10.000 prosvjednika

Posebno je napeto u Frankfurtu, gdje se za okupljanje inicijative "Gen Z regelt" prijavilo više od 10.000 ljudi. Dio trgovaca već je počeo postavljati zaštitu na izloge i poslovne prostore, dok su trgovinske i ugostiteljske udruge pozvale sudionike da prosvjede održe mirno, piše Marijana Dokoza za Fenix.

U zajedničkom priopćenju istaknuli su kako je pravo na prosvjed važan dio demokracije, ali da se istodobno mora osigurati sigurnost građana, zaposlenika i poslovnih prostora.

Policija priprema pojačane snage, a građanima se preporučuje da prije dolaska u središte grada provjere prometne informacije jer se očekuju gužve i ograničenja u javnom prijevozu.

Slična zabrinutost vlada i u Stuttgartu. Tamo su gospodarske i trgovačke udruge zatražile od gradonačelnika da zabrani prosvjed ili ga barem premjesti na jednu lokaciju, bez povorke kroz središte grada. Kao razlog navode sigurnosne rizike i pozive na nasilje koji se šire internetom.

Pojedine trgovine neće ni otvoriti vrata

Mjere opreza već poduzimaju i veliki trgovački lanci. Poznati parfumerijski lanac Douglas najavio je da će u subotu zatvoriti 12 svojih trgovina.

Vlasnici poslovnih prostora najmoprimcima preporučuju dodatno osiguravanje objekata, a među mogućim mjerama spominju se postavljanje drvenih barikada i angažiranje zaštitara.

Prosvjedi su najavljeni u najmanje 32 grada, među kojima su Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover i Leipzig. U Kölnu se zbog očekivanog velikog odaziva čak mijenjala lokacija okupljanja, a organizatori procjenjuju da bi ondje moglo sudjelovati oko 15.000 ljudi, piše Fenix.

Dodatnu zabrinutost izazivaju upozorenja o mogućem priključivanju skupina sklonih nasilju, koje bi masovna okupljanja mogle iskoristiti za pljačke i uništavanje imovine.

Mladi prosvjeduju protiv vojnog roka i visokih troškova života

Organizatori inicijative "Gen Z regelt" odbacuju nasilje i poručuju da očekuju mirna okupljanja. Njihov predstavnik Amadeo pozvao je na solidarnost i zajednički izlazak na ulice, ali je upozorio da organizatori ne mogu odgovarati za postupke ljudi izvan službenih prosvjeda.

Mladi traže snažnije mjere zaštite klime, bolju socijalnu sigurnost i konkretne odgovore na rastuće troškove života. Jedan od glavnih razloga nezadovoljstva jest i protivljenje mogućem ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka.

Poručuju da žele sudjelovati u odlučivanju o vlastitoj budućnosti i da ne žele preuzimati sve veće obveze bez odgovarajućeg utjecaja na političke odluke.

Strah od onih koji bi prosvjede mogli iskoristiti za nasilje

Njemačke trgovce ne zabrinjavaju samo sami prosvjedi, nego i mogućnost da se među sudionike uključe skupine koje nemaju veze sa zahtjevima mladih, već bi okupljanja mogle iskoristiti za razbijanje izloga, pljačke i uništavanje poslovnih prostora.