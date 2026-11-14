Njemačka policija prijavila Thompsona državnom odvjetništvu zbog pozdrava "Za dom spremni"

Njemačka policija zaprimila je prijavu zbog uzvikivanja pozdrava „Za dom spremni” na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, a slučaj je proslijeđen nadležnom državnom odvjetništvu. Ipak, iz policije ističu kako samo uzvikivanje tog pozdrava u Njemačkoj ne predstavlja kazneno djelo.

Kako prenosi Express, njemačka policija potvrdila je da je zaprimila prijavu zbog Thompsonova uzvika na koncertu u Stuttgartu.

„Samo izvikanje pozdrava ‘Za dom’ i odgovor ‘Spremni’ ne predstavlja kazneno djelo u Njemačkoj”, poručili su iz njemačke policije za Express.

Riječ je o pozdravu koji se povezuje s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske, a njegova uporaba godinama izaziva polemike u hrvatskoj javnosti.

Iako je slučaj proslijeđen državnom odvjetništvu, iz navedene policijske izjave proizlazi da samo uzvikivanje pozdrava nije dovoljno za utvrđivanje kaznenog djela prema njemačkom zakonodavstvu.