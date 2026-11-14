Close Menu

Njemačka policija prijavila Thompsona državnom odvjetništvu zbog pozdrava "Za dom spremni"

Riječ je o pozdravu koji se povezuje s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske, a njegova uporaba godinama izaziva polemike u hrvatskoj javnosti
koncert-vukovar-thompson-roko 74

Njemačka policija zaprimila je prijavu zbog uzvikivanja pozdrava „Za dom spremni” na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, a slučaj je proslijeđen nadležnom državnom odvjetništvu. Ipak, iz policije ističu kako samo uzvikivanje tog pozdrava u Njemačkoj ne predstavlja kazneno djelo.

Kako prenosi Express, njemačka policija potvrdila je da je zaprimila prijavu zbog Thompsonova uzvika na koncertu u Stuttgartu.

„Samo izvikanje pozdrava ‘Za dom’ i odgovor ‘Spremni’ ne predstavlja kazneno djelo u Njemačkoj”, poručili su iz njemačke policije za Express.

Riječ je o pozdravu koji se povezuje s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske, a njegova uporaba godinama izaziva polemike u hrvatskoj javnosti.

Iako je slučaj proslijeđen državnom odvjetništvu, iz navedene policijske izjave proizlazi da samo uzvikivanje pozdrava nije dovoljno za utvrđivanje kaznenog djela prema njemačkom zakonodavstvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
2
Nice
0
What?
0
Laž
2
Sad
0
Mad
4