Krajem 19. i početkom 20. stoljeća brojne su dalmatinske obitelji, suočene s teškim gospodarskim prilikama i propadanjem vinogradarstva, napustile rodni kraj i novi život potražile na drugoj strani Atlantika. Više od stoljeća poslije njihove obiteljske priče i dalje žive među potomcima, a jedna od njih postala je temelj romana koji povezuje dalmatinski otok Lastovo i daleki Paragvaj.

Autor romana Kuzmin vinograd je Fernando José Figueredo Maričević, pripadnik treće generacije hrvatskog iseljeništva u Paragvaju koji odnedavno živi u Hrvatskoj. Njegova će knjiga u četvrtak, 26. studenoga, biti predstavljena u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, a riječ je o djelu koje je već privuklo pozornost hrvatskih iseljeničkih zajednica na nekoliko kontinenata.

Kada su Dalmatinci zbog propadanja vinograda napuštali domovinu

Povijesna pozadina romana seže u vrijeme jedne od velikih kriza dalmatinskog vinogradarstva. Gospodarske posljedice vinske klauzule, bolesti vinove loze poput peronospore i filoksere te općenito teške životne prilike potaknule su mnoge otočane da napuste zemlju na kojoj su živjele generacije njihovih predaka.

Za stanovnike Lastova vinogradarstvo je predstavljalo važan izvor egzistencije, pa je njegovo propadanje za brojne obitelji značilo gubitak životne sigurnosti. Mnogi su bolju budućnost odlučili potražiti u prekomorskim zemljama, noseći sa sobom uspomene, obiteljske običaje i osjećaj pripadnosti rodnom kraju.

Maričević u romanu polazi od tih povijesnih okolnosti i povezuje ih s obiteljskim iskustvima, prateći sudbine ljudi koji su morali izgraditi novi život daleko od Dalmacije.

Paragvajski umjetnik hrvatskih korijena

Prema književnom prikazu objavljenom u Vijencu Matice hrvatske, Maričević je rođen 1982. godine, školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama, a uz književnost se bavi glazbom, skladanjem, produkcijom i filmskim stvaralaštvom. Član je Društva pisaca Paragvaja, a njegov umjetnički rad povezuje hrvatski i južnoamerički kulturni prostor.

Roman Kuzmin vinograd, izvorno objavljen na španjolskom jeziku pod naslovom El viñedo de Kuzma, preveden je na hrvatski i engleski. U lipnju ove godine predstavljen je na Lastovu, otoku iz kojeg potječu korijeni obiteljske priče, nakon predstavljanja u Južnoj i Sjevernoj Americi.

Prema romanu priprema se i film

Zanimljivo je da bi priča o dalmatinskim iseljenicima mogla dobiti i filmsku verziju. Tijekom predstavljanja knjige u Čakovcu u listopadu publici je prikazan kratki najavni materijal za film temeljen na romanu. Prema informacijama Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, priprema filmskog projekta predstavljena je ove godine i na Filmskom festivalu u Cannesu.

Autor je tijekom susreta s publikom govorio i o iskustvima doseljenja u Hrvatsku, izazovima prilagodbe novoj sredini te životu hrvatske dijaspore u Paragvaju.

U četvrtak predstavljanje u Solinu, ulaz slobodan

Predstavljanje knjige održat će se u četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 18.30 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Uz autora, o romanu će govoriti Ante Ćaleta, voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Susret će biti prilika za upoznavanje s obiteljskom i povijesnom pričom koja nadilazi granice jedne države i jednog vremena, ali i za razgovor o sudbinama dalmatinskih iseljenika i njihovih potomaka koji danas ponovno uspostavljaju veze sa zavičajem svojih predaka. Ulaz na predstavljanje je slobodan.