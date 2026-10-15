Nizozemski mediji nemilosrdni nakon Hajdukove pobjede: ‘Sramota!‘ Spomenuli i neobičan detalj s Poljuda

Hajduk je pobjedom protiv Ajaxa (2:1) na Poljudu na najbolji mogući način otvorio nastup u Konferencijskoj ligi, a veliko slavlje splitskog kluba izazvalo je brojne reakcije u nizozemskim medijima. Posebno su istaknuli pogreške u obrani i nemoć gostiju da se suprotstave raspoloženom Hajduku.

Posebno oštar bio je Ajax Showtime, specijalizirani portal koji prati zbivanja u slavnom klubu. Svoj izvještaj naslovio je riječima „Ajax se osramotio u Splitu“, jasno dajući do znanja što misli o izvedbi momčadi Michela Sancheza, prenose Sportske novosti.

Ništa blaži nije bio ni nizozemski Eurosport, koji je istaknuo kako je Ajax izgledao loše protiv fanatičnog Hajduka. Posebno su izdvojene dvije velike obrambene pogreške koje su domaćini znali kazniti, ali i velika energija s kojom su Splićani pristupili utakmici.

Pod povećalom se našao mladi branič Jofre Torrents, koji je prvi put započeo utakmicu u Ajaxovoj početnoj postavi. Njegove nesigurne reakcije bile su jedna od tema nizozemskih analiza, a Voetbal International također je posvetio pozornost lošim ocjenama Ajaxovih nogometaša.

Bakljada zaustavila utakmicu, Nizozemci uočili zanimljiv detalj

Osim događaja na travnjaku, veliku pozornost izazvala je i Torcidina bakljada, zbog koje je susret u završnici privremeno prekinut.

„Ajax i Hajduk morali su u svlačionice zbog pirotehnike s hrvatskih tribina“, izvijestio je Voetbal International, opisujući kako je velika količina dima onemogućila nastavak igre.

VoetbalPrimeur pisao je o golemim oblacima dima koji su prekrili teren, navodeći da je prekid trajao 11 minuta.

Ipak, Voetbal International izdvojio je zanimljivu okolnost koja je mogla ići u prilog gostima. Naime, trener Ajaxa Michel Sanchez neposredno prije prekida napravio je četiri zamjene pa je tijekom odlaska u svlačionicu dobio dodatno vrijeme za taktičke upute i prilagodbu momčadi u potrazi za izjednačenjem.

„Zanimljivo je da je dodatni prekid Ajaxu došao u relativno povoljnom trenutku“, primijetili su nizozemski novinari.

NH Nieuws također je pratio događaje na Poljudu i naveo da zbog dima nastavak utakmice neko vrijeme nije bio moguć. Njihovi izvjestitelji pritom su kritizirali Ajaxovu nemoć da uspostavi kontrolu nad susretom.

‘Lažni početak‘ europske sezone

VoetbalPrimeur poraz Ajaxa opisao je kao „lažni početak“ europske sezone, dok je Voetbal International posebnu pozornost posvetio riječima Davyja Klaassena, koji je upozorio na probleme koji se u igri njegove momčadi ponavljaju.

Hajduk je do vodstva stigao u 37. minuti zahvaljujući Abdoulieju Sanyangu, odnosno Bambi, nakon sjajne akcije Marina Šotičeka. Ajax je izjednačio preko Klaassena u 53. minuti, no samo tri minute poslije Šotiček je ponovno oduševio Poljud i postavio konačnih 2:1.

Nizozemski mediji pritom priznaju da pobjeda Hajduka nije bila slučajna. Splićani su agresivnim presingom, brzim napadima i velikom borbenošću stvarali probleme Ajaxovoj obrani, koja nije pronašla pravi odgovor.

Ni dodatni predah tijekom bakljade, pokazalo se, nije pomogao gostima da izbjegnu poraz, prenose Sportske novosti.