Nizozemska uvodi strogo pravilo: Zbog pirotehnike na tribinama utakmica će odmah biti prekinuta

Nizozemski nogomet odlučio je dodatno zaoštriti borbu protiv incidenata na stadionima. Nakon posljednjih problema na tribinama, uvedeno je pravilo prema kojem će korištenje eksplozivnih i opasnih pirotehničkih sredstava dovesti do prekida utakmice.

Nova mjera odnosi se na baklje, petarde i druga sredstva koja mogu ugroziti sigurnost gledatelja. U slučaju njihove uporabe susret se više neće nastavljati, već će biti prekinut.

Incident nakon kojeg je stigla reakcija

Odluka je donesena nakon ozbiljnog incidenta na prošlomjesečnoj utakmici Cambuura i Feyenoorda. Na gostujućoj tribini korištena su eksplozivna sredstva, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko gledatelja.

Prema dostupnim informacijama, među posljedicama su bile opekline, ozljede očiju te problemi sa sluhom.

Nizozemske vlasti nakon toga odlučile su zauzeti znatno stroži pristup kako bi spriječile ponavljanje sličnih scena.

Nizozemski ministar sigurnosti David van Weel poručio je da će pravilo ubuduće biti vrlo jednostavno.

– Od sada pa nadalje pravilo glasi: ako se koriste eksplozivna sredstva, utakmica je istog trenutka gotova i svi na stadionu mogu kući – kazao je van Weel.

Time Nizozemska šalje jasnu poruku da će sigurnost gledatelja imati prednost pred nastavkom utakmice, a odgovornost za eventualni prekid bit će na onima koji se odluče na korištenje opasne pirotehnike.