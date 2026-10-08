Nizozemska povukla radikalan potez, hoće li i Hrvatska? Traži se nova zabrana koja bi promijenila proslavu Nove godine

Nizozemska je od 1. kolovoza 2026. zabranila građanima kupnju, posjedovanje i uporabu pirotehnike kategorija F2 i F3. „Ovo je veliki korak u zaštiti ljudi, životinja i okoliša! Ujedno je snažna poruka drugim državama da iživljavanje dijela građana ispucavanjem bučne pirotehnike, koja svake godine donosi ozljede, strah, buku, požare i onečišćenje, nije nešto što trebamo tolerirati kao neizbježan dio proslave Nove godine. Hrvatska je već zabranila petarde i redenike. Sada ima priliku napraviti sljedeći korak i zabraniti svu pirotehniku kategorija F2 i F3 čiji je glavni učinak snažna eksplozija”, ističe Snježana Klopotan Kačavenda iz udruge Prijatelja životinja.

Nizozemska je stavila sigurnost ispred ispucavanja pirotehnike

Pojašnjava da je Nizozemska donijela zabranu kako bi smanjila ozljede, materijalnu štetu, nerede i nasilje povezane s uporabom pirotehnike, ali i negativne posljedice za ljude, životinje i okoliš. Posebno je istaknuto da privatna uporaba pirotehnike tijekom novogodišnje noći stvara ozbiljne sigurnosne probleme i veliko opterećenje za hitne službe.

Novi sustav zato više ne pokušava izdvajati pojedine „problematične” proizvode unutar kategorija F2 i F3. Građanima su cijele te kategorije nedostupne. Ostaje samo F1, odnosno pirotehnika vrlo niskog rizika i zanemarive razine buke. Profesionalni vatrometi i dalje se mogu održavati uz propisane uvjete, a za određene organizirane novogodišnje proslave moguće je dobiti posebno lokalno izuzeće.

Hrvatska je zabranila petarde, ali ne i jednako glasnu pirotehniku

Hrvatska je od 2021. zabranila petarde i redenike kategorija F2 i F3 za osobne potrebe, što je bio važan pomak u zaštiti osobito djece i životinja. Međutim, građanima je i dalje dopuštena druga pirotehnika tih kategorija koja može proizvoditi vrlo snažne detonacije. „Nije logično zabraniti jedan proizvod zbog buke, a dopustiti druge koji proizvode jednako snažan ili čak jači prasak, i to samo zato što se ne zovu petarda, nego npr. zračna bomba. Ako želimo smanjiti buku i opasne posljedice pirotehnike, nužno je zakonski zabraniti i svu ostalu jednako bučnu i razornu pirotehniku”, upozorava Klopotan Kačavenda.

Već su MUP-u predložili konkretne promjene

Prijatelji životinja već su MUP-u predložili izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja kojima bi se zabranila sva pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 čiji je glavni učinak eksplozija i stvaranje snažnog zvuka, neovisno o njihovu nazivu ili obliku.

Udruga uz to traži da se uporaba preostale dopuštene pirotehnike za osobne potrebe skrati na samo dva sata oko ponoći, da se njezina prodaja ograniči na 29., 30. i 31. prosinca te da se zabrani reklamiranje pirotehnike i njezina prodaja u trgovinama mješovitom robom. Predloženo je i ograničavanje mjesta na kojima se pirotehnika smije koristiti te broja javnih vatrometa.

Nizozemska pokazuje da je moguće napraviti više

Nizozemski primjer pokazuje da zabrana uporabe pirotehnike kategorija F2 i F3 ne znači zabranu proslava i zabave. Građanima ostaje najslabija pirotehnika kategorije F1, dok se profesionalni i posebno organizirani vatrometi mogu održavati pod kontroliranim uvjetima.

„Hrvatska već ima iskustvo sa zabranom petardi, konkretan prijedlog izmjena zakona i više od 40 000 potpisa građana za zabranu bučne pirotehnike. Nizozemska je sada otišla korak dalje i pokazala da je moguće zaštitu ljudi, životinja i okoliša staviti ispred bezobzirnog interesa pojedinaca, koji ispucavaju pirotehniku na štetu drugih. Očekujemo da će i Hrvatska prepoznati da je vrijeme za sljedeći korak prema osiguravanju prava većine građana na mir te zaštitu djece, životinja i okoliša”, zaključuju Prijatelji životinja.

Njihov prijedlog za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima i peticija za zabranu bučne pirotehnike dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.