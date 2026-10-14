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Nizozemcima prijeti 15 dana zatvora, svjedoci: prije interventne, Torcida je pokušala dogovoriti s naoružanim Ajaxovcima 'mirnije' mjesto za obračun!

Zatraženo je oduzimanje opasnih predmeta (tri noža, dvije vješalice, jedan 'matun' te jedan kamen)
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Ukupno 19 navijača Ajaxa privedeno je tijekom popodneva pred dežurnog suca splitskog Prekršajnog suda uz optužni prijedlog PU splitsko-dalmatinske kojim se traži izricanje kazne zatvora od 15 dana! Također je zatraženo oduzimanje opasnih predmeta (tri noža, dvije vješalice, jedan 'matun' te jedan kamen), zabrana posjećivanja Rive i Poljuda na rok od 24 mjeseca!

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Prema splitskoj policiji, osumnjičeni na čelu s Antoniusom Johannesom Vosom i Harmom Jan Lasscheom kao najstarijima s preko pola stoljeća života te Jackom van Elstom, 'očigledno nisu svjesni negativnih posljedica planiranja sukoba gdje uz korištenje opasnog oružja mogu nastati teške i po život opasne ozljede, kao i pokazivanja oružja na takvom otvorenom mjestu kao što je ugostiteljski objekt na Rivi', što je sve spriječeno pravovremenom intervencijom policije, stoji u optužnom prijedlogu.

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Posebno je zanimljivo kako za svjedoci, koji su uznemireni doslovno naoružanim strancima, navijačima Ajaxa, pozvali policiju ali i prije dolaska interventne postrojbe svjedočili 'zanimljivom' susretu.

Naime, skupini Nizozemaca su pristupila dvojica nepoznatih muškaraca te su stali dogovarati gdje će se naći i razračunati! Očigledno su pripadnici Torcide, prema policiji, a svjesni činjenice da je na Rivi puno nedužnih prolaznika i turista, ali i dosta nadzornih kamera, pokušali s Ajaxovim navijačima dogovoriti 'mirnije' mjesto za obračun!

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