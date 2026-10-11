Nizozemci upozoravaju Ajax pred Poljud: "Neka se dobro pripreme, stižu na neosvojivu tvrđavu Poljud"

Velika pobjeda Hajduka protiv Dinama nije prošla nezapaženo ni u Nizozemskoj. Uoči europskog ogleda Bijelih i Ajaxa na Poljudu, ugledni nizozemski nogometni portal Voetbal International posvetio je tekst Hajdukovoj pobjedi u najvećem hrvatskom derbiju i formi u kojoj momčad Gonzala Garcíje dočekuje amsterdamskog velikana.

Nizozemci poručuju kako se Ajax za četvrtak treba dobro pripremiti, ističući da Hajduk nakon subotnje pobjede nad Dinamom preuzima vrh hrvatskog prvenstva.

Voetbal International svojim čitateljima posebno objašnjava koliko utakmica Hajduka i Dinama znači u Hrvatskoj. Uspoređuju Vječni derbi s nizozemskim De Klassiekerom, velikim ogledom Ajaxa i Feyenoorda, te ga opisuju kao „utakmicu godine“ u hrvatskom nogometu. Dodatnu težinu subotnjem susretu davala je činjenica da su Hajduk i Dinamo u derbi ušli bodovno izjednačeni.

Nizozemci potom prepričavaju događanja s Poljuda. Dinamo je poveo preko Diona Drene Belje, ali prednost Zagrepčana trajala je samo nekoliko minuta. Scott McKenna poslao je loptu u vlastitu mrežu za 1:1, a u drugom dijelu Hajduk je napravio potpuni preokret.

Abdoulie Sanyang Bamba pogodio je za 2:1 i veliko slavlje Bijelih.

Voetbal International spominje i atmosferu na Poljudu te prekid utakmice zbog velike količine pirotehnike s tribina, navodeći to kao još jedan pokazatelj važnosti koju ovaj dvoboj ima u Hrvatskoj. Hajduk je nakon toga sačuvao prednost i stigao do velikih bodova.

"Ajax mora pokušati osvojiti tvrđavu Poljud"

Posebno je zanimljiv način na koji nizozemski portal najavljuje utakmicu koja slijedi.

"U četvrtak je na Ajaxu da pokuša osvojiti tvrđavu kakva je stadion Poljud", poručuje Voetbal International, pritom naglašavajući podatak koji će svakako zanimati navijače oba kluba – Hajduk ove sezone još nije izgubio domaću utakmicu ni u jednom natjecanju.

Nizozemcima je zanimljiv i trener Bijelih Gonzalo García, kojeg njihova publika poznaje iz razdoblja provedenog u FC Twenteu.

Istaknuli su i Aleca Van Hoorenbeecka, još jedno poznato lice iz nizozemskog nogometa. Hajdukov branič ranije je igrao za Heracles Almelo i Twente pa ga uoči dvoboja predstavljaju kao jednog od igrača Bijelih kojeg Ajax već dobro poznaje iz Eredivisie.

Ajax prije puta prema Splitu ima još prvenstvenu obvezu protiv NEC-a, a potom slijedi dolazak na Poljud.

Hajduk će ga, sudeći prema dojmu nizozemskih medija nakon pobjede u Vječnom derbiju, dočekati u idealnom trenutku - s velikom pobjedom iza sebe, na vrhu prvenstvene ljestvice i s neporaženim domaćim terenom.