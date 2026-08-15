Nizozemci tvrde da Hajduk želi Kasanwirja, a iz BiH stiže priča o Hadžikaduniću: Koliko je realno da obojica dođu u Hajduk?

Nizozemski medij FR12.nl objavio je da se Hajduk javio Feyenoordu zbog 24-godišnjeg braniča Neraysha Kasanwirja te da je splitski klub već poslao ponudu za njegov transfer. Prema njihovim informacijama, Feyenoord je spreman razgovarati o odlasku svog igrača, ali nizozemski klub inzistira na trajnom transferu.

Iz Hajduka se, međutim, o tim navodima zasad nije moglo doznati ništa službeno. Splitski klub nije se oglasio o Kasanwirju, pa informacije koje stižu iz Nizozemske u ovom trenutku nemaju službenu potvrdu s Poljuda.

Feyenoord želi trajni transfer

Kasanwirjo se ovog ljeta vratio u Feyenoord nakon posudbe u Fortuni Sittard, a tijekom karijere na posudbama je igrao i za Rapid Beč, Rangers te Molde. U Feyenoord je stigao u siječnju 2023. godine iz Groningena, a transfer je tada iznosio oko dva milijuna eura. Riječ je o igraču kojemu je primarna pozicija stopera, ali može igrati i na desnom i lijevom boku. Visok je 185 centimetara, a u prošlosti je nastupao i za nizozemsku reprezentaciju do 21 godine. Njegov ugovor s Feyenoordom traje do ljeta 2027. godine, zbog čega je aktualni prijelazni rok za nizozemski klub prilika da eventualnim transferom još uvijek zaradi odštetu.

SportSport.ba piše o Hadžikaduniću

Cijela priča postaje još zanimljivija zbog informacija koje stižu iz Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovački portal SportSport.ba objavio je da je Dennis Hadžikadunić blizu dolaska u Hajduk, čime se dodatno otvara pitanje planova splitskog kluba za stopersku poziciju.

Ipak, važno je naglasiti da se Hajduk ni o Hadžikaduniću zasad nije službeno oglasio. Dakle, u ovom trenutku nema službene potvrde splitskog kluba ni za Hadžikadunića, ali ni za Kasanwirja.

Upravo zbog toga ostaje otvoreno pitanje koliko je realno da se priča o Kasanwirju u konačnici ostvari. Ako Hadžikadunić doista uskoro postane novi igrač Bijelih, teško je očekivati da će Hajduk odmah nakon toga dovesti još jednog nogometaša kojemu je primarna pozicija stopera, osim ako na Poljudu nisu planirane dodatne promjene u obrambenom kadru.

Dvije priče, ali zasad bez službene potvrde Hajduka

Tijekom prijelaznog roka klubovi često istovremeno razgovaraju s više igrača i razmatraju različite opcije, pa sam interes ili ponuda ne moraju nužno značiti da će transfer na kraju biti realiziran. Moguće je i da Hajduk osigurava alternativna rješenja prije konačne odluke o tome tko će pojačati posljednju liniju momčadi.

Podsjetimo i to da u ovom trenutku Hajduk na stoperskim pozicijama najviše računa na Aleca Van Hoorenbeecka i Darija Marešića, koji imaju uvjerljivo najveću minutažu među stoperima. Van Hoorenbeeck je u dosadašnjih osam službenih utakmica skupio 619 minuta, a Marešić 587. Nadalje, Ron Raçi je na 132 minute, Roko Gabrić na 45, dok Luka Banović još nije upisao službenu minutažu. Tu je i Marino Skelin, no on će sigurno otići na posudbu jer Gonzalo Garcia u ovom trenutku ne računa na njega.

Bilo kako bilo, nadolazeći dani trebali bi pokazati što je od svega navedenog doista točno. S obzirom na to da i nizozemski i bosanskohercegovački mediji donose informacije o mogućim pojačanjima Hajduka, vrlo brzo trebalo bi biti jasnije tko će od spominjanih stopera, ako itko, uskoro odjenuti bijeli dres.