Nizozemci se raspisali o Hajduku i Torcidi: "Nikada ne gube nadu!" Ajax posebno upozorio na Varoš i splitske taksiste

Split je ovih dana ponovno u središtu pozornosti nizozemske nogometne javnosti. Uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, koja se u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18:45 sati igra na Poljudu, nizozemski mediji donose opširne analize splitskog kluba, njegove povijesti, navijača i trenutačne forme. Posebno mjesto u njihovim tekstovima zauzima Torcida, ali i snažna povezanost Hajduka s gradom. Dok jedni ističu nevjerojatnu privrženost navijača i ponovno buđenje europskih ambicija, drugi se bave poviješću splitskog kluba i njegovim dugogodišnjim čekanjem novih uspjeha. Istodobno, sam Ajax objavio je vrlo detaljne sigurnosne preporuke svojim navijačima koji putuju u Split.

"Nikada ne gubimo nadu": Nizozemci pišu o Hajdukovim navijačima

Posebno zanimljiv tekst objavio je u utorak nizozemski Ajax Life, glasilo Ajaxovih navijača. Novinar Sander Zeldenrijk naslovio ga je "Hajduk Split ponovno nadahnjuje: Nikada ne gubimo nadu".

U članku se podsjeća kako je Hajduk nekada bio značajna europska nogometna sila, dok danas klub i njegovi navijači ponovno priželjkuju uspjehe na međunarodnoj sceni. Posebno se naglašava snažna povezanost splitskog kluba s navijačima, ali i činjenica da Hajdukova navijačka zajednica ima izravan utjecaj na upravljanje klubom.

Nizozemci pišu o udruzi Naš Hajduk, koja okuplja više od 100.000 članova, te navode da navijači preko udruge posjeduju približno 30 posto klupskih dionica. Podsjećaju i na 2012. godinu, kada je Hajduk bio suočen s ozbiljnim financijskim problemima. Tisuće navijača tada su prosvjedovale pred splitskom gradskom upravom, nakon čega je Grad pristao jamčiti za kredit od približno četiri milijuna eura, čime je izbjegnut financijski slom kluba.

Navijači koji imaju moć: Hajdukova priča fascinira Nizozemce

Hajdukom se opširno pozabavio i portal Ajax Showtime, koji je u ponedjeljak, 12. listopada, objavio analizu pod naslovom "Ajax susreće Hajduk Split: utjecajni navijači, čežnja za naslovom i stari poznanik iz Cruijffova vremena".

Autor Bart Veenstra posebno se osvrnuo na neobičan odnos navijača i kluba. Nizozemskom čitateljstvu objašnjava kako Grad Split posjeduje približno 65 posto Hajdukovih dionica, dok navijači okupljeni u Našem Hajduku imaju značajan vlasnički udio. U tekstu se podsjeća i na dugogodišnje čekanje naslova hrvatskog prvaka, kao i na činjenicu da je Hajduk posljednji put nastupio u glavnoj fazi europskog natjecanja u sezoni 2010./2011.

Veliku pozornost posvećuju i atmosferi Poljuda, koji će protiv Ajaxa ponovno biti ispunjen desecima tisuća navijača. Nizozemci pritom naglašavaju da se Hajduk ne može promatrati isključivo kroz tržišnu vrijednost igrača jer je riječ o klubu s izrazito snažnim identitetom i navijačkom bazom.

Ajax upozorio svoje navijače: Izbjegavajte Varoš, ne nosite dresove i pripazite na taksiste

Osim sportskih analiza, posebnu pozornost izazivaju i službene sigurnosne preporuke Ajaxa za gostovanje u Splitu. Na službenim internetskim stranicama nizozemskog kluba objavljene su detaljne upute gostujućim navijačima.

Ajax im savjetuje da tijekom boravka u Splitu ne nose prepoznatljive klupske dresove, šalove i druga navijačka obilježja. Upozorava ih se i da izbjegavaju kretanje u većim skupinama, posebno u centru grada, oko ugostiteljskih objekata te na mjestima gdje se okupljaju Hajdukovi navijači. Pritom je izričito spomenut i splitski Varoš. Posebno zanimljiv dio odnosi se na prijevoz. Ajax preporučuje svojim navijačima korištenje Ubera ili Bolta umjesto usluga neovisnih lokalnih taksista. Kao razlog navodi mogućnost da pojedini taksisti imaju veze s tvrdokornom jezgrom Hajdukovih navijača.

Važno je naglasiti da je riječ o sigurnosnoj procjeni nizozemskog kluba, a ne o neovisno utvrđenim činjenicama o splitskim taksistima. Ajax također snažno odvraća navijače od putovanja s djecom, uz obrazloženje da postoje sigurnosni rizici i mogućnost nepredviđenih sukoba. Za gostujuće navijače organiziran je poseban prostor okupljanja na Obali kneza Branimira, odakle će autobusima biti prevezeni prema Poljudu. Nizozemski klub navodi i da su sve ulaznice namijenjene njegovim navijačima rasprodane.

Nizozemci podsjećaju na Hajdukovu europsku prošlost

U nizozemskim analizama posebno mjesto zauzima i povijest međusobnih susreta Hajduka i Ajaxa. Portal Ajax Showtime podsjeća kako se ova dva kluba dobro poznaju iz ranijih europskih natjecanja, uključujući razdoblje u kojem je Ajax gradio svoj europski ugled. Hajduk se pritom opisuje kao klub bogate tradicije, koji je nekada redovito nastupao na velikoj europskoj sceni.

Nizozemski novinari ističu i kako splitski klub godinama pokušava ponovno osvojiti naslov hrvatskog prvaka, a aktualna sezona ponovno budi nadu njegovih navijača. Poseban naglasak stavljaju na razliku u financijskoj snazi klubova. Prema brojkama koje navodi Ajax Showtime, Hajdukova momčad procijenjena je na približno 33,28 milijuna eura, dok tržišna vrijednost Ajaxova kadra iznosi oko 220,20 milijuna eura. Ipak, nizozemski mediji kroz tekstove o Hajduku i Torcidi jasno daju do znanja koliko važnu ulogu u splitskom nogometu imaju navijači i atmosfera Poljuda.