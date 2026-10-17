Nizozemci nakon poraza od Hajduka brutalno napali Ajax, ali i podcijenili Splićane: "Izgubili su od katastrofalnog protivnika"

Poraz Ajaxa u Splitu očito je teško pao nizozemskoj nogometnoj javnosti. U emisiji Voetbalpraat na ESPN-u bivši nogometaši i analitičari Anco Jansen, Hedwiges Maduro i Mario Been detaljno su se osvrnuli na nastup amsterdamskog kluba.

Njihove kritike bile su izrazito oštre, a posebno su istaknuli brojne tehničke pogreške, probleme u organizaciji igre i slabosti u obrani.

„Izgledali su kao skupina djece”

Anco Jansen nije pokušavao ublažiti dojam koji je Ajax ostavio na Poljudu. Prema njegovu mišljenju, nizozemska momčad podbacila je u gotovo svim segmentima igre.

„Užasno loše. Izgledali su kao skupina djece. Gubili su loptu na najjednostavnije načine. Izgledalo je kao da igraju bez veznog reda. A da i ne govorim o tehničkim pogreškama koje su radili”, rekao je Jansen.

S njegovom ocjenom složio se i Hedwiges Maduro, koji je upozorio na probleme s osnovnim nogometnim elementima.

Istaknuo je da Ajaxovi igrači griješe već prilikom primanja lopte i izvođenja jednostavnih dodavanja, što dodatno otežava uspostavljanje organizirane igre.

Hajduk nazvali „katastrofalnim protivnikom”

Iako su se najviše bavili Ajaxovim slabostima, nizozemski analitičari nisu pokazali osobito poštovanje prema momčadi koja je slavila na Poljudu.

Jansen je otišao toliko daleko da je Hajduk opisao kao katastrofalnog suparnika, naglasivši kako upravo zbog toga Ajaxov poraz smatra još težim.

„Upravo je to ono što cijelu stvar čini toliko lošom. Ovo je jednostavno bio zaslužen poraz protiv katastrofalnog protivnika. Bila je to potpuna podbačajna predstava cijele momčadi”, poručio je.

Takva ocjena posebno upada u oči jer je Jansen istodobno priznao da je Hajduk zasluženo pobijedio.

„Kao da brišete pod dok je slavina otvorena”

Ni Mario Been nije imao mnogo razumijevanja za Ajaxovu predstavu. Posebno ga zabrinjava obrambena igra nizozemske momčadi, koja je u sedam europskih utakmica, računajući i kvalifikacije, primila čak 12 pogodaka.

Prema njegovu mišljenju, Ajax nema dovoljno brzine u napadu ni kvalitetnog kretanja igrača iz veznog reda, a loša obrana samo dodatno produbljuje probleme.

„Imaju malo brzine u napadu i malo kretanja iz veznog reda. Ako se onda još i branite onako kako ste se branili protiv Hajduka, onda je to kao da brišete pod dok je slavina otvorena i tako na kraju izgubite i od osrednjeg protivnika”, izjavio je Been.

Pobjeda na Poljudu izazvala burne reakcije

Dok nizozemski stručnjaci pokušavaju objasniti kako je Ajax dopustio novi europski neuspjeh, njihove izjave otkrivaju i koliko su podcijenili splitsku momčad.

Jansen je Hajduk nazvao katastrofalnim, a Been osrednjim protivnikom, no obojica su morali priznati da Ajax na Poljudu nije pokazao dovoljno za pozitivan rezultat.

Na kraju je ostao rezultat koji se ne može osporiti – Hajduk je pred svojim navijačima pobijedio Ajax 2:1 i pobjedom otvorio nastup u Konferencijskoj ligi.