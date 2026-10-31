Niz vatrogasnih intervencija u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Požari u Zagori, prometna nesreća u Splitu

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, koje obuhvaća razdoblje od 6 sati u petak, 30. listopada, do 6 sati u subotu, 31. listopada, vatrogasne postrojbe imale su niz požarnih i tehničkih intervencija diljem županije.

U Sitnom Donjem potpuno izgorio Peugeot 2008

Najozbiljniji požar zabilježen je u petak navečer u Sitnom Donjem, gdje je oko 18:53 sati planuo osobni automobil marke Peugeot 2008.

Vozilo je u požaru potpuno izgorjelo, a vatra se proširila na travu, nisko raslinje, makiju i mladu borovu šumu s obje strane ceste. Prema podacima vatrogasaca, opožarena je površina od približno 150 četvornih metara.

Na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Žrnovnica sa šest vatrogasaca i dva vozila, a u gašenju im je pomogla i Javna vatrogasna postrojba Split s dodatna tri vatrogasca i jednim vozilom.

Požar je lokaliziran u 19:35 sati, a potpuno ugašen deset minuta poslije, u 19:45 sati.

U Neoriću i Dugobabama izgorjelo oko 5500 četvornih metara raslinja

Vatrogasci su tijekom dana intervenirali i na nekoliko požara otvorenog prostora u Dalmatinskoj zagori.

U Neoriću je u 11:16 sati zabilježen požar u kojem je izgorjelo približno 3000 četvornih metara trave, niskog raslinja i smeća. Na teren su izašla tri vatrogasca DVD-a Muć s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 13:34 sati, požar je izbio i u Dugobabama. Ondje je vatra zahvatila oko 2500 četvornih metara trave i niskog raslinja, a intervenirala su dva vatrogasca DVD-a Zagora s jednim vozilom.

Još jedan požar trave i niskog raslinja zabilježen je u 20:27 sati u Radošiću na sinjskom području. Na intervenciju su izašla dva pripadnika JVP-a Sinj s jednim vozilom. Površina zahvaćena tim požarom nije navedena u izvješću.

Prometna nesreća u Splitu, uklanjanje stabala i otvaranje stana

Uz požare, splitski vatrogasci imali su i nekoliko tehničkih intervencija.

U 11:05 sati dvojica pripadnika JVP-a Split, s jednim vozilom, intervenirala su u Velebitskoj ulici zbog piljenja stabla. Slična intervencija uslijedila je u 13:35 sati na Boktuljinu putu, gdje su također sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

U 15:29 sati splitski vatrogasci pozvani su na tehničku intervenciju zbog prometne nesreće u Ulici Hrvatske mornarice. Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom. U izvješću nisu navedeni detalji nesreće niti podaci o eventualno ozlijeđenim osobama.

Intervencija je zabilježena i na Braču. U Supetru su u 20:59 sati pripadnici tamošnjeg DVD-a pozvani radi otvaranja vrata stana. Sudjelovala su dva vatrogasca s jednim vozilom.

Ukupno je u 24-satnom izvješću evidentirano osam zasebnih događaja, pri čemu su na požaru u Sitnom Donjem zajednički intervenirali DVD Žrnovnica i JVP Split.