Niz prometnih nesreća jutros usporava promet na autocestama

Jutrošnje stanje na hrvatskim autocestama obilježeno je nizom prometnih nesreća, što je uzrokovalo usporen promet, kolone i ograničenja u vožnji. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da budu posebno oprezni te da prilagode brzinu i stil vožnje uvjetima na cesti.

Na autocesti A7, između tunela Škurinje I i tunela Katarina u smjeru Križišća, dogodila se prometna nesreća zbog koje se promet odvija samo jednom trakom. Na tom dijelu stvorila se kolona duga oko dva kilometra.

Problema ima i na autocesti A1. Između odmorišta Nadin i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika, kao i na dionici između čvora Vodice i Benkovca u smjeru Zagreba, promet je usporen i odvija se uz ograničenja brzine zbog nesreća.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, također je došlo do prometne nesreće. Tamo se vozi po dvije prometne trake, no vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Osim prometnih nesreća, situaciju na cestama dodatno otežavaju mokri i skliski kolnici. Zastoji su zabilježeni i na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na gradskim prometnicama te obilaznicama.

Vozačima se preporučuje strpljenje i pojačan oprez, posebice na kritičnim točkama i u uvjetima smanjene vidljivosti.