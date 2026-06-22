Niz požara nakon nevremena: Planulo i na Hvaru, na teren izašla tri vatrogasna vozila

Vatrogasci tijekom ponedjeljka imaju pune ruke posla na više lokacija u Dalmaciji nakon što su grmljavinsko nevrijeme i udari groma izazvali nekoliko požara na otvorenom prostoru.

Nakon požarišta na šibenskom području, gdje su vatrogasci intervenirali kod Poda i Prokljana, te požara na Čiovu u blizini Slatina, nova intervencija zabilježena je i na otoku Hvaru.

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Požar je izbio na području Svete Nedjelje, a na teren su odmah upućene snage DVD-a Hvar. U gašenju sudjeluje 11 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

Prema informacijama s terena, vatra se širi prema brdskom području i penje uz padinu, što dodatno otežava gašenje. Srećom, kuće nisu ugrožene. Zbog razvoja situacije zatražena je i pomoć zračnih snaga.

Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti niti o ugroženosti stambenih objekata, a okolnosti izbijanja požara još se utvrđuju.

Podsjetimo, tijekom nedjelje i ponedjeljka više požara izbilo je na području Dalmacije upravo nakon grmljavinskih nevremena. Najveći požar zabilježen je u nedjelju na području Klisa, gdje je izgorjelo oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja.

Vatrogasne službe i dalje pozorno prate stanje na terenu, a građane pozivaju na oprez te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 193.