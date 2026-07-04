NIZ INTERVENCIJA Vatrogasci gasili požare diljem Splitsko-dalmatinske županije: Gorjeli brod, automobil, šuma i električni kabeli

Dalmatinski vatrogasci imali su niz intervencija tijekom 24 sata, od 6 sati u petak do 6 sati u subotu. Najzahtjevnije je i dalje bilo na požarištima kod Žednog na Čiovu i Podhumlja kod Komiže, gdje se vatra ponovno aktivirala, a u gašenju su sudjelovale i zračne snage.

Na području Žednog požar otvorenog prostora traje od 30. lipnja. Nakon višednevnog gašenja i sanacije rubnih dijelova, vatra se 2. srpnja ponovno aktivirala iznad uvale Mavarštica, a poslije i na još dvije lokacije.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u petak ujutro na požarištu se nalazilo 14 vozila i 45 vatrogasaca. U poslijepodnevnim satima u gašenju su sudjelovali jedan kanader i jedan Fireboss.

Požar koji se prethodnog dana ponovno aktivirao zahvatio je oko šest hektara niskog i visokog raslinja te borove šume. Tijekom noći na terenu su ostala 23 vatrogasca s osam vozila i operativnim punktom Trogir.

Ponovno se aktivirao i požar kod Podhumlja na području Komiže, koji je izbio 28. lipnja. Iako je 2. srpnja bio lokaliziran, pripadnici DVD-a Komiža ponovno su upućeni na požarište u petak u 14.35 sati. U gašenju je sudjelovao jedan kanader. Tijekom prethodne noći na požarištu su bila tri vozila i osam vatrogasaca.

Vatrogasci su intervenirali i na otoku Hvaru. Centar 112 u 17.28 sati zaprimio je dojavu o požaru broda u uvali Srednja lokva na području Luke Tihe. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici DVD-a Hvar, a uključila se i brodica Lučke kapetanije opremljena pumpama. O događaju su obaviješteni i vatrogasci iz Staroga Grada.

Samo dvadesetak minuta poslije izbio je požar otvorenog prostora kod Pitava. Izgorjelo je oko 400 četvornih metara trave i visokog raslinja, a vatru su ugasili pripadnici DVD-a Jelsa.

U Makarskoj je oko podneva u Ulici Stjepana Ivičevića izbio požar na osobnom automobilu, koji je u potpunosti izgorio. Četvorica pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Makarska, s dva vozila, ugasila su požar oko 12.20 sati.

U poslovnici Interspara u Dugopolju rano ujutro gorjeli su električni kabeli. Požar su pripadnici DVD-a Dugopolje ugasili nešto poslije 7 sati. JVP Sinj intervenirala je u Jasenskom zbog zapaljenog smeća uz šumu, dok su vatrogasci u Selcima pomagali nakon prometne nesreće.

U Komiži je u 18.34 sati pokrenuta potraga za djecom koja su se udaljila gondolom. U akciji je sudjelovalo pet pripadnika DVD-a Komiža s jednim plovilom.

Vatrogasci JVP Split uklonili su stablo u Palmotićevoj ulici, a navečer su intervenirali i zbog zapaljene hrane u tavi u Doverskoj ulici. Trogirski vatrogasci tijekom dana pomogli su i pri otvaranju vrata jednog stana.