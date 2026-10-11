NIZ INTERVENCIJA Nakon četiri dana ugašen veliki požar kod Prološca, u Splitu se odlomio komad fasade

Nakon višednevne intervencije vatrogasci su u subotu poslijepodne ugasili požar otvorenog prostora kod Donjeg Prološca, dok je tijekom protekla 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno još nekoliko tehničkih intervencija te požar garaže.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati 10. listopada do 6 sati 11. listopada, požar na području Donjeg Prološca, na predjelu Brlog, proglašen je ugašenim u subotu u 14 sati.

Riječ je o požaru koji je buknuo još 7. listopada u 11:59 sati. Lokaliziran je istoga dana u 20 sati, a do sljedećeg jutra utvrđeno je da je izgorjelo oko 25 hektara borove šume.

U gašenju su tijekom 8. listopada sudjelovali JVP Imotski te vatrogasci DVD-ova Imotski, Lovreć, Drvenik, Gradac i Promajna, ukupno 26 vatrogasaca s deset vozila. Tijekom noći na požarištu je ostalo 15 vatrogasaca sa šest vozila.

JVP Imotski je 9. listopada nastavio obilaziti požarište, a višednevna intervencija konačno je završena 10. listopada u 14 sati, kada je požar službeno proglašen ugašenim.

Splitski vatrogasci tijekom izvještajnog razdoblja intervenirali su tri puta. U 9 sati u Gupčevoj ulici obavili su tehničku intervenciju otvaranja vrata stana, na kojoj su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

U 16:51 sati intervenirali su u Ulici kralja Zvonimira, gdje je bilo potrebno ukloniti odlomljeni komad fasade. Na teren su ponovno izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Pred jutro, u 5:31 sati, vatrogasci su izašli i u Osnovnu školu Sućidar nakon aktiviranja vatrodojavnog alarma. Na izvid je upućeno šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Intervencija je bilo i u drugim dijelovima županije. JVP Trogir je u 18:44 sati s tri vatrogasca i jednim vozilom ispumpavao vodu, dok su sinjski vatrogasci u 21:50 sati uklanjali stablo koje je palo na prometnicu. U intervenciji JVP-a Sinj sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 22:15 sati, zaprimljena je dojava o požaru garaže u Svirčama. Na požarište su izašla četiri pripadnika DVD-a Jelsa s dva vatrogasna vozila.