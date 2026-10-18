NIZ INTERVENCIJA Gorjeli hotel u Gradcu i kuća u Kaštelima, stariji muškarac opečen u Splitu

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra u protekla 24 sata vatrogasci su intervenirali na više lokacija diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Najveća intervencija zabilježena je u Gradcu, gdje je u subotu u 16:33 sati izbio požar u hotelu Neptun. Na teren su upućene brojne vatrogasne snage s makarskog primorja. U gašenju su sudjelovali DVD Gradac sa 17 vatrogasaca i četiri vozila, DVD Drvenik s 12 vatrogasaca i dva vozila, JVP Makarska s pet vatrogasaca i dva vozila, DVD Tučepi s tri vatrogasca i jednim vozilom te DVD Podgora sa šest vatrogasaca i dva vozila.

Ukupno su u intervenciji sudjelovala 43 vatrogasca s 11 vozila. Požar je lokaliziran u 17:05 sati, a potpuno ugašen u 18:37 sati.

Stariji muškarac zadobio opekline u Splitu

Ozbiljna intervencija zabilježena je i u Splitu, gdje je u subotu ujutro, u 6:45 sati, izbio požar plinske pećice, odnosno grijalice, u stanu u Ulici Gradišćanskih Hrvata.

Tom je prilikom stariji muškarac zadobio opekline, a zbrinuli su ga djelatnici Hitne medicinske službe. Na intervenciju je izašlo šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

Gorjela kuća u Kaštel Starom

Vatrogasci su imali posla i u kasnim večernjim satima. U 23 sata zaprimljena je dojava o požaru kuće u Kaštel Starom.

Na mjesto događaja upućeno je devet vatrogasaca DVD-a Kaštela s dva vozila. Brzom intervencijom požar je lokaliziran već u 23:14 sati, dok je potpuno ugašen u 23:40 sati.

Na imotskom području izgorjelo 3000 četvornih metara raslinja

Dvije intervencije zabilježene su u Prološcu Donjem. Prva je bila u 16:17 sati, kada je izbio požar trave i zapuštenog vinograda, pri čemu je opožareno oko 1000 četvornih metara površine. Intervenirala su tri vatrogasca JVP-a Imotski s jednim vozilom.

Nepunih sat vremena poslije, u 17 sati, zabilježen je još jedan požar trave na istom području. Ovoga puta opožareno je 2000 četvornih metara, a intervenirala su četiri vatrogasca JVP-a Imotski s dva vozila.

Automobil sletio s ceste u Slatinama, vatrogasci intervenirali i na Firulama

Osim požara, vatrogasci su imali i nekoliko tehničkih intervencija.

U Slatinama je u 10:55 sati zaprimljena dojava o vozilu koje je sletjelo s ceste. Osoba je do dolaska vatrogasaca napustila vozilo, a na mjestu događaja bili su i djelatnici Hitne medicinske službe Trogir. Intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Slatine s jednim vozilom.

U 13:55 sati dvojica pripadnika JVP-a Split intervenirala su na Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu KBC-a Split na Firulama, gdje su obavili tehničku intervenciju skidanja prstena s prsta ruke.

Još jedan izlazak splitskih vatrogasaca zabilježen je u 15:03 sati, kada se u Bihaćkoj ulici aktivirao vatrodojavni alarm. Na izvid je upućeno šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Sve navedene intervencije evidentirane su u 24-satnom izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije.