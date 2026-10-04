NIZ INTERVENCIJA Dva kanadera i 47 vatrogasaca gasili požar kod Segeta, vatra zahvatila oko 2500 loza u Vinjanima Donjim

Požar na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice u subotu je zahvatio 25 hektara trave, niskog raslinja i nešto borove šume. Gasilo ga je 47 vatrogasaca sa 16 vozila, uz pomoć dvaju kanadera. Lokaliziran je u 19 sati, a dio vatrogasaca ostao je na požarištu tijekom noći.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, koje obuhvaća razdoblje od 3. listopada u 6 sati do 4. listopada u 6 sati, dojava o požaru zaprimljena je u 14.47 sati. Već u 15 sati zatražena su dva kanadera. Na požarište su stigli u 15.44 i 15.47 sati, a s radom su završili u 17.07.

U gašenju su sudjelovale brojne postrojbe s trogirskog, kaštelanskog, solinskog i splitskog područja. Tijekom intervencije isključena su i uzemljena tri dalekovoda od 110 kilovolti, a zatraženo je i isključenje 35-kilovoltnog dalekovoda. Ponovno uključenje prvih triju odobreno je u 16.15, a 35-kilovoltnog u 18.29 sati. Cesta D58 ponovno je puštena u promet u 17.43 sati.

Na noćnom dežurstvu ostalo je 12 vatrogasaca DVD-ova Seget Vranjica, Okruk i Slatine s pet vozila.

U Vinjanima Donjim opožareno oko 2500 loza

Požar je u subotu poslijepodne zahvatio i šest hektara trave i vinove loze u Vinjanima Donjim. Prema vatrogasnom izvješću, opožareno je oko 2500 loza.

Dojava je stigla u 15.15 sati, a interveniralo je 11 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Imotski i DVD-a Imotski s četiri vozila. Požar je lokaliziran u 17.15, a ugašen u 18 sati.

U Biokovskom Selu, na predjelu Guči, opožareno je hektar i pol niskog raslinja. Interveniralo je šest vatrogasaca DVD-a Zagvozd s dva vozila. Požar su lokalizirali u 16.30, a ugasili u 16.50 sati.

Gorjelo je i u Čaporicama, gdje je DVD Trilj ugasio požar koji je zahvatio 2500 četvornih metara trave i raslinja. U Kaštel Štafiliću, uz Jadransku magistralu, opožareno je stotinu četvornih metara trave i drače. Dojava je zaprimljena u 10.52, a vatrogasci DVD-a Kaštela požar su ugasili u 11.11 sati.

Navečer su intervenirali i sinjski profesionalni vatrogasci. Na oranici u Turjacima opožareno je 1500 četvornih metara, a požar je ugašen. Jednaka površina opožarena je u Gradcu, gdje je požar otvorenog prostora prijavljen u 22 sata i lokaliziran pola sata poslije.

Dojave o gorenju na otvorenom stigle su i s područja Božićnog sela u Gornjem Dolcu te Sviba – Svibića. U Gornji Dolac upućeni su DVD-ovi Gata, Omiš i Trilj, a na područje Sviba DVD Lovreć. U izvješću nisu navedeni podaci o opožarenoj površini ni završetku tih intervencija.

U Splitu požar u ribljoj zalogajnici i otvaranja stanova

Splitski profesionalni vatrogasci u 8.47 sati intervenirali su zbog požara u ribljoj zalogajnici u Žnjanskoj ulici. Djelatnici su vatru djelomično ugasili aparatom za početno gašenje, a na intervenciju je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Tijekom dana otvarali su i vrata stana u Triljskoj ulici te sanirali požarište mješovitog otpada u ulici Ispod sv. Lovre. Poslijepodne su se s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca uključili u gašenje požara kod Segeta.

Članovi DVD-a Split intervenirali su na Mažuranićevu šetalištu, gdje su stan otvorili ulaskom preko balkona, te u Terzićevoj ulici, također zbog otvaranja stana. Na autobusnom stajalištu kod Prime Grad intervenirali su zbog požara smeća u kanti.

Posljednja zabilježena dojava u ovom izvješću stigla je u nedjelju u 3.51 sat, zbog prometne nesreće na solinskoj Širini. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-ova Vranjic i Solin, ukupno njih šest s dva vozila.