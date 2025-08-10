Niz intervencija: 50 vatrogasaca i dva kanadera gasili požar na nepristupačnom terenu

Tijekom protekla 24 sata vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su više intervencija, uključujući tehničke akcije, požare otvorenog prostora i asistenciju građanima.

Split

U 14:23 sati Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita intervenirala je zbog požara električnih instalacija u jednom dućanu. Požar je brzom reakcijom građanina pogašen aparatom za početno gašenje, a vatrogasci su osigurali mjesto događaja.

U 21:22 sati JVP Split imala je tehničku intervenciju otvaranja stana u Varaždinskoj ulici, u kojoj su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Slatine u 17:56 sati izašlo je na izvid zbog loženja vatre na Obali kralja Zvonimira. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom. Osobe su upozorene, a pozvana je i policija.

Proložac Donji – Lug

U 13:30 sati izbio je požar otvorenog prostora u kojem je opožareno 1 hektar trave, niskog raslinja i vinove loze. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Imotski te tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Imotski. Požar je ugašen u 15:15 sati.

Okrug Gornji – Uvala Racetinovac

U 14:35 sati dojavljeno je izbijanje požara otvorenog prostora. Na terenu su bili DVD Okrug s 14 vatrogasaca i tri vozila, DVD Seget Vranjica s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Marina s tri vatrogasca i jednim vozilom, DVD Slatine s 12 vatrogasaca i tri vozila, JVP Trogir s četiri vatrogasca i dva vozila te DVD Trogir s jednim vozilom, plovilom i 14 vatrogasaca.

Ukupno je bilo angažirano 11 vozila, jedno plovilo i 50 vatrogasaca.

Zbog nepristupačnog terena u 14:55 sati zatražena su dva kanadera, koji su uz odobrenje županijskog vatrogasnog zapovjednika upućeni na intervenciju. Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a opožareno je 2 hektara mješovitog raslinja.

Na dežurstvu su do 21:40 sati ostali DVD Okrug s 10 vatrogasaca i jednim vozilom te JVP Trogir s tri vatrogasca i jednim plovilom.

Gornje Igrane – Stupica

U 16:00 sati izbio je požar otvorenog prostora u kojem je opožareno 1,5 hektara makije i niskog raslinja. Na terenu su bili DVD Podgora s devet vatrogasaca i tri vozila, DVD Tučepi s devet vatrogasaca i dva vozila, JVP Makarska s tri vatrogasca i jednim vozilom te DVD Makarska s 17 vatrogasaca i četiri vozila.

Seget Vranjica

U 21:08 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su intervenirali JVP Trogir s tri vatrogasca i jednim vozilom te DVD Seget Vranjica s tri vatrogasca i jednim vozilom.

Mravinci

U 22:00 sata izbio je požar otvorenog prostora, u kojem je opožareno 600 četvornih metara trave i makije. Na terenu su bili DVD Solin sa šest vatrogasaca i dva vozila, DVD Vranjic sa šest vatrogasaca i dva vozila te DVD Žrnovnica s tri vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen u 22:45 sati.