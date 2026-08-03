NIZ DOGAĐAJA U PODSTRANI Besplatno penjanje za najmlađe, a potom veliki koncert Hrvatskih ruža

Turistička zajednica Općine Podstrana otkrila je detalje bogatog programa kojim će se u Strožancu obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja".

U programu koji organiziraju Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Udruga branitelja "Oluja" Podstrana ponovno će sudjelovati i Planinarsko društvo Perun.

Besplatna penjačka stijena za sve posjetitelje

Kako je objavila Turistička zajednica Općine Podstrana, u utorak, 4. kolovoza, od 19 sati na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate u Strožancu bit će postavljena umjetna penjačka stijena. Najmlađi posjetitelji moći će se okušati u penjanju uz stručno vodstvo i osiguravanje volontera Planinarskog društva Perun. Prethodno iskustvo nije potrebno, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Organizatori poručuju kako je dovoljno doći, odvažiti se i uživati u novom izazovu.

Glazbeni program i koncert Hrvatskih ruža

Uz sportski sadržaj za djecu, posjetitelje očekuje i bogat glazbeni program. Večer će otvoriti Miro Boem i Aritmija Band, koji će nastupiti kao predgrupa koncertu Hrvatskih ruža. Program počinje u 19 sati, a Turistička zajednica Općine Podstrana pozvala je mještane i goste da dođu u Strožanac te zajednički obilježe jedan od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti.