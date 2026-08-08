Nives se oglasila zbog poruka koje dobivaju njezini fanovi: "Da razjasnimo jednom zauvijek"

Nives Celzijus često putem društvenih mreža komunicira sa svojim pratiteljima i dijeli detalje iz svakodnevice, a ovoga puta odlučila je reagirati na pitanje koje joj, čini se, sve češće postavljaju. Riječ je o profilima koji se predstavljaju kao njezini te navodnim privatnim razgovorima na drugim platformama.

Pjevačica, glumica i influencerica oglasila se putem Instagram storyja kako bi upozorila pratitelje da nema tajne ili privatne profile s kojih kontaktira nepoznate osobe.

"Primijetila sam da me mnogi od vas pitaju za neke Instagram lažne profile i navodne privatne chatove sa mnom na nekim drugim platformama, primjerice Telegram. Samo da razjasnimo, nadam se jednom zauvijek, da ja tako nešto nemam. Jedva se borim sa svojim verificiranim profilima i često ne stižem, imam grižnju savjest što ne opskrbljujem profil s dovoljno sadržaja. Tako da, definitivno ne bih imala vremena ni potrebe imati neke privatne profile, a pogotovo ne javljati se nepoznatim ljudima i pozivati ih na privatni chat, na neke platforme koje ni nemam", poručila je.

"Ne nasjedajte na gluposti"

Nives je potom objasnila i kako bi, prema njezinu mišljenju, izgledala komunikacija kada bi neka javna osoba doista poželjela nekome poslati poruku. Naglasila je da osobno ne bi prva kontaktirala ni muškarca koji joj se izrazito sviđa.

"Uglavnom, da je neki najbolji frajer na planeti u pitanju, nikad... mislim, okej, govorim u svoje ime, ali vjerujem da hrpa kolegica razmišlja na isti način... nikad se ne bi prve javile jer mi čekamo da se nama taj najbolji frajer na planeti javi prvi i započne komunikaciju. Ako bi već to i činile, barem ove neke hrabrije, ja to nisam, mislim da bi to svakako napravile sa verificiranog profila. Tako da, ljudi, ne nasjedajte na gluposti, molim vas", upozorila je.

Upozorila na sve uvjerljivije lažne profile

Celzijus se osvrnula i na internetske prevarante koji koriste identitete poznatih osoba kako bi pokušali stupiti u kontakt s korisnicima društvenih mreža. Prema njezinim riječima, metode kojima se koriste postaju sve sofisticiranije, a lažne profile ponekad je teško brzo ukloniti.

"Ti kibernetički prevaranti su sve perfidniji i pronalaze način kako zaobići smjernice Instagrama i što duže zadržati te lažne profile otežavajući nam samu prijavu, pa onda koriste u opis 'fan page' ili ne stavljaju fotografije ili promijene jedno slovo. No eto, ja vjerujem u vaš zdrav razum. Bilo tko tko vas poziva na privatni chat... nijedna javna osoba to ne radi. Nek kažem da ne komuniciraju u DM-u, ali to čine sa verificiranih profila. Nijedna javna osoba ne zapraćuje ljude iz čistog mira. Nijedna javna osoba ničim izazvana ne šalje poruke ljudima, a pogotovo ne, kao što sam rekla, s privatnih profila", zaključila je Nives Celzijus.

Njezina poruka prvenstveno je upozorenje pratiteljima da budu oprezni ako im se jave profili koji se predstavljaju njezinim imenom te ih pokušavaju preusmjeriti na privatne razgovore putem drugih platformi.