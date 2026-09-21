Nives otkrila što se događa u domu Ivaniševićevih: „Kuća nam je poluprazna“, a mali Oliver sve više podsjeća na Gorana

Nives Ivanišević otkrila je dosad manje poznate detalje iz obiteljskog života s Goranom Ivaniševićem, proslavljenim splitskim tenisačem i nekadašnjim pobjednikom Wimbledona.

U razgovoru za RTL Scenu govorila je o njihovu osmogodišnjem sinu Oliveru, ali i Goranovoj djeci iz njegova prvog braka, Emanuelu i Amber. Posebno emotivno osvrnula se na veliku promjenu koja je ovoga ljeta nastupila u njihovoj kući.

Izgledom na mamu, karakterom na Gorana

Nives kaže da ljudi uglavnom smatraju kako Oliver fizički više sliči na nju, no kako odrasta, i sama u njegovu izgledu sve češće primjećuje Gorana.

Kod karaktera, međutim, dvojbe ima znatno manje.

Prema njezinim riječima, Oliver je temperamentom puno sličniji ocu, a zanimljiva situacija dogodila se upravo na teniskom terenu. Kada je uzeo reket u ruke, njegova reakcija odmah ju je podsjetila na Gorana – zamahnuo je njime kao da ga želi razbiti.

Hoće li najmlađi Ivanišević jednog dana ozbiljnije krenuti očevim sportskim putem, zasad je prerano govoriti, no tenis je, očekivano, itekako prisutan u obiteljskom okruženju.

Emanuel otišao u Ameriku, u kući ostala velika praznina

Najveća promjena za obitelj stigla je u kolovozu.

Goranov sin Emanuel, koji je s njima živio od svoje 13. godine, 13. kolovoza otišao je u Sjedinjene Američke Države. Dobio je stipendiju za fakultet, dobro se snašao i već pronašao novo društvo.

Njegov odlazak posebno je osjetio Oliver, kojem obitelj pokušava nadomjestiti odsutnost starijeg brata.

Nives je priznala da im Emanuel „užasno fali“ te opisala njihov dom kao znatno prazniji nego prije. Istodobno kaže da im je najvažnije što je on zadovoljan i što mu u Americi dobro ide.

Goranova kći Amber također studira. Ljeto je provela radeći u SAD-u, a potom se vratila u Zagreb.

Kako izgleda brak s čovjekom koji stalno putuje?

Nives se osvrnula i na svakodnevicu s Goranom, čija je profesionalna karijera godinama vezana uz brojna putovanja i duža izbivanja od kuće.

Kaže da takav život ima dvije strane. Putovanja i posao zahtijevaju dosta odricanja, no upravo zato vrijeme koje uspiju provesti zajedno nastoje maksimalno iskoristiti.

Uz smijeh je zaključila da im česta razdvojenost ima i jednu neočekivanu prednost – još se nisu stigli zasititi jedno drugoga.

Ljubavna priča traje gotovo desetljeće

Goran i Nives svoju su vezu započeli prije gotovo deset godina, a vjenčali su se u prosincu 2017. godine. Sina Olivera dobili su u rujnu 2018.

Iako pripadaju među poznatije hrvatske parove, obiteljski život većinom drže izvan javnosti, pa je Nivesino novo otkrivanje detalja o odnosu djece, Oliverovu temperamentu i promjenama u njihovoj kući privuklo posebnu pozornost.