Nives Celzijus progovorila o aferi koja ju je pratila: "Sve je bilo izvučeno iz konteksta"

Poznata glumica, spisateljica i pjevačica Nives Celzijus nova je gošća serijala Spotlight. U razgovoru s voditeljicom, četrdesetčetverogodišnja zvijezda dotaknula se brojnih tema iz svog bogatog i često turbulentnog javnog života. Razgovor su započele u opuštenoj atmosferi pilates studija, gdje je Nives vježbanje na reformer spravama opisala kao pravo "prosvjetljenje". Nives se u nastavku razgovora prisjetila raznih afera i skandala koji su pratili njezinu karijeru, s posebnim naglaskom na lažne natpise koje je tijekom godina čitala o sebi. Tijekom intervjua detaljno se osvrnula na jedna od najtežih epizoda, takozvanu "aferu Dinamo" iz 2005. godine, kada su mediji plasirali priče o navodnim orgijama s nogometašima, piše Večernji.

Nives je istaknula kako su takvi natpisi bili temeljeni na njezinoj privatnoj fotografiji koja je potpuno izvučena iz konteksta. Takve su laži nanijele veliku štetu i bol ne samo njoj, već i njezinoj obitelji. Suočavanje s tolikom količinom neistina u mladosti natjeralo ju je da promijeni svoj pristup javnosti. - Ostala sam trudna, tako da je bilo teško razdoblje. U trenutku dok sam već bila u braku i trudna, mom bivšem dečku su navodno ukrali telefon i izašao je sav sadržaj koji je on imao u telefonu. Tu su bile fotografije Dinamovih orgija, sudjelovao je on i još dvojica, trojica igrača i jedna Playboyjeva zečica koju je upoznao na jednom eventu na kojem sam i ja bila. To se dogodilo dok sam bila u Los Angelesu u Playboy vili predstavljala Hrvatsku, ispričala je Nives.

Priznala je kako je s vremenom jednostavno morala razviti deblju kožu kako bi preživjela u nemilosrdnom svijetu medija i sačuvala vlastiti mir. Njezin odnos prema medijima danas je mnogo zreliji, a senzacionalistički naslovi više je ne dotiču na isti način kao na početku karijere. Kao odgovor na brojne lažne priče i neprestano kopanje po njezinom privatnom životu, Nives je 2008. godine izdala svoju knjigu pod nazivom Gola istina. Knjiga je ubrzo postala veliki hit i najprodavanije štivo u Hrvatskoj, a Nives je u intervjuu objasnila kako je to bio njezin način da konačno ispriča svoju stranu priče, daleko od onoga što su mediji godinama servirali javnosti. Nakon toga napisala je još dvije knjige, čime je dokazala da njezina kreativnost i želja za izražavanjem ne poznaju granice. Osim o skandalima, Nives je progovorila i o svom djetinjstvu te obiteljskim odnosima. Sebe danas opisuje kao perfekcionisticu, kako u pogledu fizičkog izgleda, tako i u životnim odlukama.