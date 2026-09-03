Nitko u povijesti Splita nije ni blizu ovom čovjeku po broju pobjeda na kotarskim izborima. Sada ide po još jednu

Izborna utrka na Sirobuji bit će jedna od zanimljivijih na istoku Splita. Za sedam mjesta u Vijeću Gradskog kotara natjecat će se tri liste s ukupno 21 kandidatom.

Uz koalicijsku listu Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Domovinskog pokreta (DP) te listu Split je naš! (SJN), u izbore ulazi i nezavisna kandidacijska lista grupe birača predvođena Ivicom Grubišićem - Girom.

Nezavisnu listu predvodi Ivica Grubišić

Nositelj nezavisne liste je Ivica Grubišić, a uz njega su kandidati Ivo Bonković, Boris Maraš, Ante Vranješ, Petar Barun, Ana Drlje i Josip Čagalj. Gire je bez iznimke osvojio svake kotarske izbore na kojima se pojavio i bez imalo "navijanja" nije pretenciozno reći da bi neponavljanje još jedne pojave bilo ravno čudu.

Na listi je šest muškaraca i jedna žena.

Marijan Zec predvodi HDZ i Domovinski pokret

Koalicijsku listu Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta predvodi Marijan Zec.

Uz njega se kandidiraju Mateo Rako, Stipe Jurčević, Ljubica Radoš, Monja Šalinović, Mirko Latković i Josip Gabelica.

Na koalicijskoj listi nalazi se pet muškaraca i dvije žene.

Mate Buljubašić na čelu liste „Split je naš“

Listu Split je naš! predvodi Mate Buljubašić.

Uz njega su Mijo Lelas, Ivan Glavaš, Tomo Vranješ, Josip Rančić, Mirko Zeljko i Tomislav Kujundžić-Lujan.

Na ovoj listi svih sedam kandidata su muškarci.

Tri liste za sedam vijećničkih mjesta

Birači Sirobuje tako će birati između tri kompletne liste, a njihovim će se glasovima odlučiti kako će se rasporediti sedam mjesta u novom sazivu Vijeća Gradskog kotara Sirobuja.