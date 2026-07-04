Nitko u povijesti Hajduka nije uspio ono što je večeras napravio Sigur

Nogometaši Maroka prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku. U osmini finala svladali su Kanadu s 3:0 golovima Azzedinea Ounahija u 50. i 82. minuti te Soufinaea Rahimija u osmoj minuti sudačke nadokande. Kanađani su tako postali prvi domaćin koji je ispao s Mundijala.

Ipak, jedan igrač poraženog sastava ima razloga za slavlje. Niko Kristian Sigur odigrao je 87 minuta ovog susreta u osmini finala i tako postao prvi igrač Hajduka koji je nastupio u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, a da nije predstavljao Hrvatsku ili bivšu Jugoslaviju. Na njegovu žalost, bio je to njegov posljednji nastup na ovom Mundijalu.

Podsjetimo, iako je rođen u Kanadi Sigur je imao pravo nastupa i za Hrvatsku. Čak je branio boje hrvatske reprezenatcije do 21 godine, ali se na seniorskom nivou odlučio predstavljati zemlju u kojoj je rođen. Susret protiv Maroka bio mu je 23. u dresu Kanade, a zabio je i dva pogotka.

U posljednje vrijeme povezuje ga se s odlaskom iz Hajduka. Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura, piše Večernji list.