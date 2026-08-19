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Nitko Hajduku još nije zabio na Poljudu, a trener Rakowa šalje zagonetnu poruku: "Sve ćete vidjeti sutra"

Utakmicu je najavio trener Rakowa Dawid Kroczek
Dawid Kroczek

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa  za Konferencijsku ligu.

Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit.

Bivši hajdukovac vratio se na Poljud i priznao: "Srce mi je drugačije kucalo..."

Utakmicu je najavio trener Rakowa Dawid Kroczek odgovaravši na novinarska pitanja.

Ne ide Vam u ligi, praktički su Vas prekrižili...

- Da, sve je u našim glavama, nogama i mi ćemo se maksimalno potruditi da pobijedimo. 

Gledajući rezultate Hajduka, nitko još nije zabio gol u Splitu, kako se nosite s tim?

- Sve ćemo vidjeti sutra. Upjeli smo nekada pokazati da to možemo kada se to od nas nije očekivalo.

Imate li spreman sastav ili ne još?

- Imamo, ali vidjet ćemo sve sutra i nakon treninga.

Kako gledate na Hajduka?

- Puno su napredovali, bit će zahtjevan protivnik, ali mi smo jako dobro pripremljeni za utakmicu, sigurno da imamo puno poštovanja prema njima. 

Pretrpjeli ste poraz prije 3 dana, kako ga izbrisati?

- Ne treba ga izbirsati, moramo ga proučiti i izvući zaključke. Sve su utakmice bitne i moramo biti spremni za sve utakmice s istom kvalitetom, a sada se fokusiramo na utakmice s Hajdukom.

Zašto Bulat nije u konkurenciji, hoće li biti ili ne?

- Zbog sportskih razloga.

Možete li to konkretnije pojasniti? Je li stvar u formi ili nečeg drugog?

- Sve sam rekao što se tiče toga.

 

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