Nisu u Dalmaciji, ali za Hajduk žive generacijama: Fenomen malog hercegovačkog grada koji ima gotovo 1800 članova

Tomislavgrad je ponovno bio u znaku Hajduka. Više od 700 navijača splitskog kluba okupilo se na ovogodišnjoj Biloj noći, potvrdivši još jednom da je ovaj mali grad na Duvanjskom polju jedno od najzanimljivijih navijačkih uporišta Hajduka izvan granica Hrvatske.

No ovogodišnje okupljanje imalo je i posebno važan cilj. Osim zajedničke ljubavi prema splitskom klubu, Duvnjake je povezala želja da pomognu Miši Sabljiću, 28-godišnjaku iz Širokog Brijega koji je ovoga ljeta teško stradao na Braču.

Hajdučko srce za Mišu Sabljića

Mišo Sabljić teško je ozlijeđen 25. srpnja tijekom izleta s prijateljima na Braču. Nakon skoka u more izgubio je svijest i ostao bez pulsa, a prijatelji su ga uspjeli oživjeti i održati na životu do dolaska hitne pomoći.

Liječničkim pretragama utvrđen je prijelom prva dva vratna kralješka i teška ozljeda leđne moždine. Zbog težine ozljeda Mišo je ostao ovisan o respiratoru, bez mogućnosti pokretanja tijela od vrata naniže. Unatoč svemu, ostao je svjestan te je s obitelji komunicirao treptajima i pomoću abecede.

Za njegovo liječenje u specijaliziranoj klinici u njemačkom Heidelbergu pokrenuta je velika humanitarna akcija „Svi za Mišu!”. Već tijekom prvog tjedna prikupljeno je više od 166 tisuća eura, a procijenjeni troškovi šestomjesečnog liječenja i prijevoza iznosili su gotovo 320 tisuća eura.

U akciju se uključilo i Društvo prijatelja Hajduka Tomislavgrad, koje je i ove godine pokazalo da navijačko zajedništvo može imati mnogo šire značenje od podrške nogometnom klubu.

Upravo je prikupljanje pomoći za Mišu bilo jedna od najvažnijih poruka ovogodišnje Bile noći.

Kako je mali Tomislavgrad postao veliko uporište Hajduka?

Priča o Hajduku u Tomislavgradu mnogo je starija od organiziranja Bilih noći. Ona seže desetljećima unatrag, a njezino objašnjenje krije se u geografiji, povijesti, obiteljskim vezama i navijačkoj tradiciji koja se prenosi s generacije na generaciju.

Tomislavgrad, odnosno Duvno, smješten je između Hercegovine, Bosne i Dalmacije. Premda se generacijama raspravlja o njegovoj regionalnoj pripadnosti, kada je riječ o nogometu, velik broj Duvnjaka već je odavno odabrao svoju stranu.

Hajduk je ondje mnogo više od kluba za koji se navija nedjeljom. On je dio odrastanja, obiteljskih razgovora, odlazaka na utakmice i prijateljstava koja traju desetljećima.

O tome najbolje govori podatak da je Društvo prijatelja Hajduka Tomislavgrad prošle godine brojilo čak 1788 članova. Za usporedbu, sam grad ima nešto više od pet tisuća stanovnika, dok na području cijele općine živi manje od 30 tisuća ljudi.

Takva brojka svrstala je DPH Tomislavgrad među deset najbrojnijih društava prijatelja Hajduka na svijetu.

Posebno je zanimljivo da se ta navijačka dominacija nije dogodila preko noći.

Nekad pola Dinamovaca, pola Hajdukovaca. Danas je slika drukčija

O fenomenu Hajduka u Tomislavgradu za Dalmaciju Danas prošle je godine govorio Antonio Matešković, predsjednik skupštine DPH-a Tomislavgrad.

Objasnio nam je kako se navijačka slika Duvna tijekom posljednjih tridesetak godina značajno promijenila.

„Sve više navijača Hajduka je u Tomislavgradu kako vrijeme ide, djeca i mladi ugledaju se na starije. Ima puno djece čiji su očevi navijači Dinama koji su se okrenuli Hajduku. Osvojili su ih i navijači i klub”, rekao nam je tada Matešković.

Prema njegovim riječima, ključnu ulogu u širenju hajdučkog navijačkog pokreta imali su organizirani odlasci na utakmice u Split.

„Organizirano se već trideset godina, od 1995. godine se iz Tomislavgrada ide na utakmice Hajduka u Split. Ljudi se osvajaju na taj način. Sve veći broj navijača je posljedica toga što se tri desetljeća organizirano i masovno iz Duvna ide u Split na utakmice. Nekad je možda bio omjer 50:50 između Dinamovaca i Hajdukovaca, ali sada je to 70 posto u korist Hajduka”, objasnio je Matešković.

Riječ je, dakako, o njegovoj procjeni navijačkih odnosa, a ne službenom statističkom istraživanju. Ipak, broj članova DPH-a, organiziranost navijača i masovnost okupljanja pokazuju koliko je Hajduk snažno prisutan u ovom kraju.

Zašto baš Hajduk?

Blizina Splita jedan je od važnih razloga, ali sama geografija ne može objasniti cijeli fenomen.

Duvnjaci su desetljećima povezani s Dalmacijom. Brojne obitelji imaju rodbinske, poslovne i životne veze sa Splitom i drugim dalmatinskim gradovima, a odlazak na Poljud za mnoge je postao gotovo obiteljski običaj.

Upravo su redoviti odlasci na utakmice stvorili generacije navijača koje Hajduk ne doživljavaju kao udaljeni nogometni klub, nego kao dio vlastitog identiteta.

Dijete koje s ocem prvi put ode na Poljud, osjeti atmosferu tribina i postane dio navijačke skupine često tu privrženost zadržava cijeloga života.

U Tomislavgradu se takva iskustva prenose desetljećima. Zato nije neobično da danas za Hajduk navijaju i unuci onih koji su splitski klub pratili mnogo prije njihova rođenja.

Tomislavgrad je zanimljiv i zbog toga što pokazuje kako se navijački identitet ne mora poklapati s administrativnim granicama. Hajduk je dalmatinski klub, ali njegova navijačka zajednica odavno nadilazi Dalmaciju.

"Didovi hajduci, unuci Torcida"

Postoji još jedna zanimljiva poveznica između Duvna i Hajduka, a ona je mnogo starija od nogometa.

Tomislavgradski kraj njeguje uspomenu na povijesne hajduke, a među najpoznatijima je Mijat Tomić, legendarni hajduk rođen na području Duvna, koji je u narodnoj predaji ostao simbol otpora osmanskoj vlasti.

Upravo se ta povijesna poveznica našla na jednom od najpoznatijih hajdučkih murala izvan Hrvatske.

„Didovi hajduci, unuci Torcida”, poruka je ispisana na velikom muralu na izlazu iz Tomislavgrada prema Kupresu.

Mural je nastao 2012. godine, dug je čak 73 metra, a lokalni ga navijači godinama održavaju i obnavljaju.

U tih nekoliko riječi sažeta je posebnost duvanjskog navijačkog identiteta. Povijesna predaja o hajducima spojena je s modernom Torcidom, a ljubav prema splitskom klubu postala je još jedan način izražavanja pripadnosti zajednici.

Tomislavgrad je danas prepoznatljiv i po brojnim hajdučkim grafitima koji se mogu vidjeti na njegovim ulicama.

Više od 800 ljudi i poruka koja nadilazi nogomet

Prošlogodišnja Bila noć okupila je rekordnih 830 ljudi. I tada je okupljanje bilo humanitarnog karaktera, a sredstva su se prikupljala za senzorno igralište centra Nova nada, koji skrbi o djeci s teškoćama u razvoju.

Ove godine organizatori su nastavili istim putem, usmjerivši humanitarnu akciju prema Miši Sabljiću.

Upravo je to možda i najvažnija dimenzija cijele priče. Društvo prijatelja Hajduka Tomislavgrad nije samo mjesto okupljanja ljudi koji vole isti nogometni klub. Ono je tijekom godina postalo zajednica koja okuplja velik broj ljudi i može ih mobilizirati oko konkretnih humanitarnih ciljeva.

A kada se u malom gradu na jednoj večeri okupi više od 800 ljudi, jasno je da se ne radi samo o nogometu.

Radi se o tradiciji, pripadnosti, prijateljstvu i zajedništvu koje se gradi generacijama.

I zato priča o Hajduku u Tomislavgradu nije samo priča o jednom klubu i njegovim navijačima. To je priča o malom gradu u kojem se bijela boja prenosi s koljena na koljeno, a navijačka ljubav, kada je najpotrebnije, pretvara u solidarnost.