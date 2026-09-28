"Nisu svi koji biraju sebe sebični, niti su svi narcisi": Ovo su riječi koje je partnerica uputila Rubenu Van Guchtu

Belgijska književnica Charlotte Van Loy, koja je u kolovozu dobila dijete s bivšim suprugom Blanke Vlašić Rubenom Van Guchtom, posvetila mu je emotivnu objavu na društvenim mrežama. U njoj je pisala o sreći, postavljanju granica i snažnom karakteru, a Van Guchta je nazvala najboljim ocem njihovoj kćeri.

Van Loy je na Instagramu objavila fotografiju iz trudnoće na kojoj ljubi Van Guchta, a uz nju je podijelila podužu poruku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CHARLIE (@charlottevanlooy)

"Nisu svi koji biraju sebe sebični. Nisu svi koji postavljaju granice ili ne odstupaju od svoje vizije narcisi. Staviti vlastitu sreću na prvo mjesto kao apsolutni prioritet ne znači da drugima nešto zamjerate. To znači da razumijete da je vaš život važan, da imate samo jedan i da ste spremni ići do krajnjih, a ponekad možda i ekstremnih granica kako biste vodili fantastičan i smislen život", napisala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CHARLIE (@charlottevanlooy)

Objavu je završila porukom Van Guchtu. "Snažan karakter nije uvijek težak karakter. Čak ni težak karakter nije nužno loš. Najbolji tata našoj kćeri. Volim te", poručila je, piše Index.

U kolovozu su dobili kćer

Van Loy i Van Gucht u kolovozu su postali roditelji djevojčice Florence. Njihova veza započela je dok je belgijski sportski novinar još bio u braku s Blankom Vlašić, od koje se razveo početkom ove godine.

Van Gucht je ranije javno govorio o svom ljubavnom životu i vezama s više žena. Osim odnosa s Charlotte Van Loy, u vezi je i s belgijskom manekenkom Valentine Besard.

Govoreći o tome kako usklađuje posao, privatne obveze i odnose s više partnerica, ranije je rekao: "Imaš posao, imaš obveze u privatnom životu, a uz to moraš malo vidjeti tko je kada slobodan."