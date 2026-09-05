Nisu imali ni dovoljno vode: HGSS na stazi kod Komiže zatekao grupu planinara

Ispostava Vis Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) intervenirala je ove subote na području Komiže, nakon dojave o iscrpljenoj planinarki, stranoj državljanki, koja se nalazila na planinarskoj stazi prema Komiži i nije se mogla samostalno kretati.

Poziv za pomoć zaprimljen je oko 15.30 sati, nakon čega su pripadnici HGSS-a izašli na teren.

Po dolasku su zatekli grupu od petero planinara, koji su, kako navode iz HGSS-a Split, također bili bez adekvatne odjeće i obuće te bez dovoljne količine vode.

Nakon što su planinari hidrirani, dio grupe prevezen je automobilom do hotela, dok je ostatak nastavio pješice planinarskom stazom.

Intervencija je završila u 17.20 sati povratkom spašavatelja u ispostavu.

Iz HGSS-a ponovno apeliraju na građane i posjetitelje da aktivnosti u prirodi prilagode aktualnim vremenskim uvjetima, a posebno upozoravaju na važnost dovoljne količine vode i odgovarajuće opreme.

„Sve aktivnosti u prirodi prilagodite aktualnim temperaturama te sa sobom nosite dovoljne količine vode, uz adekvatnu opremu za pješačenje“, poručuju iz HGSS-a Split.