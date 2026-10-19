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Nisu gasili požar, ali su imali pune ruke posla: Splitski vatrogasci pozvani u pomoć u KBC Split

Otvarali automobil i pomagali pacijentu na Firulama

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog centra, u poslijednja 24 sata , pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su dvije tehničke intervencije.

Prva intervencija zabilježena je u 7:25 sati u Ulici Cvite Fiskovića u Splitu, gdje su vatrogasci intervenirali zbog potrebe za otvaranjem vozila. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Druga intervencija uslijedila je u 16:18 sati u KBC-u Firule, na Objedinjenom hitnom bolničkom prijmu (OHBP), gdje su vatrogasci pružili pomoć pri skidanju prstena s prsta ruke. U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

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