Nisu došli na sjednicu o "Šutinoj Fimi mediji", ali su poslali pisana očitovanja: Evo što kažu o poslovima sa spornim tvrtkama

Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj slučaju koji je oporba nazvala "Šutina Fimi medija", otvorena su pitanja o poslovima koje su Grad Split, gradske ustanove i poduzeća dodjeljivali tvrtkama i obrtima povezanima sa suradnikom gradonačelnika Antonijem Nikolićem. Iako je na sjednicu pozvan veći broj predstavnika gradskih službi, ustanova, poduzeća i poslovnih subjekata, mnogi se nisu odazvali, već su dostavili pisana očitovanja u kojima obrazlažu svoje poslovne odnose i odgovaraju na iznesene sumnje.

Tematska sjednica održava se na inicijativu nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića, koji je prethodno iznio niz optužbi i sumnji vezanih uz dodjelu poslova tvrtkama povezanima s Antonijem Nikolićem, suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. U središtu pozornosti našli su se poslovi tvrtke Vision Facade d.o.o., ali i obrta R.D.I. Sound & Light. Ivošević smatra da postoje ozbiljne indicije o pogodovanju prilikom dodjele pojedinih poslova, dok gradonačelnik Šuta odbacuje tvrdnje o nepravilnostima i ističe da se postupci nabave provode u skladu s propisima. Na sjednicu je kao izlagač osobno došao Slaven Tahirbegović iz Hrvatskog doma Split, dok su brojni drugi pozvani sudionici svoja objašnjenja dostavili pisanim putem.

HNK Split: "Vision Facade odabran zbog iskustva i mogućnosti brze organizacije snimanja"

Iz Hrvatskog narodnog kazališta Split pojasnili su okolnosti angažiranja tvrtke Vision Facade za snimanje predstave "Kraljica lopte" i svečane sjednice Grada Splita. Navode kako je tvrtka angažirana postupkom jednostavne nabave, u skladu s pravilnikom Kazališta, zbog iskustva i stručnosti njezina tima, ali i mogućnosti organiziranja snimanja u kratkom roku. Poseban izazov predstavljalo je premještanje izvedbe "Kraljice lopte" iz kazališne zgrade na Stari plac, gdje se predstava izvodila u povodu stote obljetnice praizvedbe.

Snimanje svečane sjednice 6. svibnja 2026. godine, prema navodima HNK-a, obavljeno je u cijelosti, a snimka je predana Kazalištu i Gradu Splitu. Trošak je teretio Grad Split, a obračunat je prijebojem međusobnih potraživanja Grada i Kazališta. Međutim, izvedba "Kraljice lopte" 10. svibnja prekinuta je zbog kiše pa predstava nije mogla biti snimljena u cijelosti. Obje su usluge obračunate računom od 11. svibnja 2026., koji je Kazalište podmirilo. Naknadnim sporazumom, ističu iz HNK-a, Vision Facade obvezao se ponovno snimiti cijelu predstavu, u novom terminu i na drugoj lokaciji, bez dodatnih financijskih obveza za Kazalište. Troškove ponovnog angažmana snimatelja i opreme snosit će sama tvrtka. Iz HNK-a poručuju kako im je cilj zakonito i transparentno poslovanje te da su spremni omogućiti uvid u dokumentaciju.

Igor Vladislavić žestoko odgovorio Ivoševiću: "Radim od 2014., a moj ste obrt angažirali i vi"

Posebno opširno očitovanje dostavio je Igor Vladislavić, vlasnik obrta R.D.I. Sound & Light, koji je odbacio optužbe i kritike na račun svojeg poslovanja. Vladislavić ističe da njegov obrt posluje od 2014. godine te da s Gradom Splitom i gradskim ustanovama surađuje od 2018., dakle znatno prije dolaska aktualne gradske vlasti.

Prema njegovim navodima, poslovi za Grad Split čine približno deset posto ukupnog poslovanja obrta. Posebno je prozvao Ivoševića, podsjećajući da je njegov obrt bio angažiran na brojnim manifestacijama upravo tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Među tim događanjima naveo je Advent, dočeke reprezentacije, konferencije, sportske manifestacije i koncerte.

"Za vrijeme mandata Ivice Puljka angažirali ste moj obrt na brojnim manifestacijama. Tada vam moja oprema, moje cijene i moja profesionalnost očito nisu bile sporne. Što se promijenilo? Moja oprema, kvaliteta rada ili činjenica da više niste na vlasti?", poručio je Vladislavić. Kao primjer svoje konkurentnosti naveo je tehničku produkciju dočeka Nove godine 2026. Prema njegovim podacima, ponuda obrta R.D.I. iznosila je 40.600 eura s PDV-om, dok je konkurentska ponuda tvrtke Lite-Prom iznosila 95.937,50 eura.

Naglasio je da je njegova ponuda bila niža za čak 55.337,50 eura. Vladislavić se osvrnuo i na troškove Sudamije 2026., navodeći da je tehnička produkcija trodnevnog programa na Rivi iznosila 62.427,50 eura s PDV-om. Usporedio je to s prethodnom godinom, kada je, prema njegovim podacima, za jednodnevni program izdvojeno 53.750 eura. Pritom je priznao da programi nisu potpuno usporedivi, ali smatra da se o eventualnom preplaćivanju ne može govoriti bez poznavanja stvarnog opsega poslova.

Odbacio je i tvrdnje o mogućem prilagođavanju tehničkih specifikacija njegovoj opremi. Ističe da opremu kontinuirano nabavlja od 2018. godine te da posjeduje dokumentaciju o ulaganjima. Posebno je naglasio da ne posjeduje geodetsku kupolu i da je ne namjerava nabavljati. Osvrnuo se i na natječaj za tehničku produkciju Adventa vrijedan 218.750 eura, navodeći da se zbog opsega posla njegov obrt ne namjerava samostalno prijaviti, iako postoji mogućnost sudjelovanja u svojstvu podizvođača. Vladislavić je potvrdio i da je Hrvatskom domu u ožujku dostavio okvirnu ponudu od 130.000 eura za tehničku produkciju Splitskog festivala, ali da se na kasniji natječaj nije prijavio zbog povećanog opsega traženih usluga.

Na kraju poručuje da podržava zakonite provjere poslovanja, ali neće prihvatiti, kako smatra, neutemeljeno narušavanje svojeg ugleda. "Ne bojim se provjere bilo koje nadležne institucije. Naprotiv, pozdravljam svaku zakonitu provjeru poslovanja i javnih nabava, uz jednake kriterije za sve", naveo je Vladislavić. Ujedno je najavio mogućnost pravne zaštite nastave li se, prema njegovoj ocjeni, iznositi neutemeljene tvrdnje.

Alijana Vukšić: "Turistička zajednica nije gradska tvrtka, a Grad sam odlučuje o organizaciji manifestacija"

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić ispričala je svoj nedolazak ranije preuzetim obvezama vezanima uz rad povjerenstava za otvaranje ponuda za Advent u Splitu 2026. U pisanom očitovanju naglasila je da Turistička zajednica nije gradska tvrtka ni ustanova čiji je osnivač Grad Split, već zasebna pravna osoba s vlastitim zakonski propisanim izvorima financiranja.

Pojasnila je i odnos Turističke zajednice i Grada Splita u financiranju manifestacija. Prema njezinim navodima, sredstva iz gradskog proračuna namijenjena su potpori realizaciji manifestacija i aktivnostima koje poboljšavaju uvjete boravka turista. Kada Grad Split nastupa kao organizator manifestacije i osigurava sredstva, samostalno odlučuje o organizaciji i subjektima od kojih će zatražiti ponude, u skladu s propisima. Vukšić je naglasila da je dokumentacija o prikupljanju ponuda i odabiru ponuditelja javno dostupna na mrežnim stranicama Turističke zajednice. Dodala je kako su odgovori na pitanja vezana uz ovu temu već javno komunicirani te smatra da su informacije od javnog interesa dostupne građanima.

Parkovi i nasadi: "Nismo poslovali s Vision Facadeom, s obrtom R.D.I. imali smo jedan posao"

Direktorica gradskog poduzeća Parkovi i nasadi Maja Smrke također se ispričala zbog nedolaska na sjednicu, navodeći poslovnu spriječenost i ranije dogovorene obveze. U svojem je očitovanju iznijela konkretne podatke o poslovnim odnosima s dvama subjektima koji se spominju u raspravi. Prema njezinim riječima, Parkovi i nasadi nisu poslovali s tvrtkom Vision Facade d.o.o. S druge strane, navela je jednu fakturu povezanu s obrtom R.D.I. Sound & Light, u iznosu od 5.854,30 eura bez PDV-a, odnosno ukupno 7.317,88 eura. Usluge su se odnosile na prijevoz, montažu, puštanje u rad, demontažu i najam opreme za blagdansko osvjetljenje Rive, odnosno palmi, parka Zlatna vrata i jaslica. Razdoblje pružanja usluge bilo je od 1. prosinca 2025. do 6. siječnja 2026. godine.

Promet Split: "Vision Facadeu isplaćeno 2.400 eura, ugovor je raskinut nakon tri mjeseca"

Predsjednik Uprave splitskog Prometa Andrija Kalinić dostavio je kratko očitovanje o suradnji s tvrtkom Vision Facade. Prema njegovim navodima, suradnja je ugovorena u skladu s pravilima jednostavne nabave te je trajala tri mjeseca. Nakon toga Vision Facade pisanim je putem zatražio sporazumni raskid ugovora, navodeći povećani opseg poslovanja s drugim klijentima. Za razdoblje u kojem su usluge pružane isplaćeno je ukupno 2.400 eura bez PDV-a. Kalinić je pritom naglasio da Promet nikada nije poslovao s obrtom R.D.I. Sound & Light.

Antonija Eremut Erceg: "Vision Facade dobio 3.100 eura za dva videa, kasnije smo bili zadovoljniji drugim izvođačima"

Svoje očitovanje dostavila je i Antonija Eremut Erceg, koja je objasnila okolnosti angažiranja Vision Facadea za izradu videosadržaja povodom izdavanja monografije o povijesti splitskog obrtništva. Navela je da je Služba za razvoj grada, koja je nadležna za poticanje malog gospodarstva i poduzetništva, institucionalno i financijski podržala izdavanje monografije Udruženja obrtnika Split.

Osim potpore tiskanju, obrtnicima je za predstavljanje monografije u studenome 2025. ustupljen prostor Hrvatskog doma. Za potrebe predstavljanja odlučeno je izraditi dva videa. Jedan je trebao biti posvećen splitskim obrtnicima, uključujući korisnike gradskih potpora te predstavnike i učenike strukovnih škola, dok je drugi trebao zabilježiti samo predstavljanje monografije. Krajem kolovoza 2025. godine od Vision Facadea zatražena je informativna ponuda. Tvrtka je ponudila izradu dvaju videa za 3.100 eura bez PDV-a, a ponuda je prihvaćena. Eremut Erceg navela je da se sva službena komunikacija odvijala s direktorom tvrtke Karlom Vargom te da su videosadržaji izrađeni i isporučeni.

Međutim, posebno je zanimljivo njezino objašnjenje zašto suradnja nije nastavljena. "Nismo ih kasnije kontaktirali za mogućnost daljnje suradnje jer smo bili nešto zadovoljniji angažmanom i kreativnošću drugih isporučitelja s kojima smo imali priliku surađivati", navela je Eremut Erceg.

Kabinet gradonačelnika potvrdio angažman Vision Facadea za društvene mreže i deset promidžbenih videa

Pisano očitovanje uime Kabineta gradonačelnika dostavila je Ružica Đonlić, koja se također ispričala zbog nemogućnosti sudjelovanja na sjednici. U dokumentu se potvrđuje da je Kabinet gradonačelnika angažirao Vision Facade za vođenje društvenih mreža Grada Splita, izradu videosadržaja i grafičko oblikovanje. Prema dostavljenom očitovanju, posao je obuhvaćao pripremu sadržaja i savjetovanje o upravljanju društvenim mrežama tijekom dva mjeseca, izradu deset promidžbenih videa o gradskim projektima i manifestacijama u 4K kvaliteti te grafičko oblikovanje sadržaja za društvene mreže. Iz Kabineta navode da je nabava provedena na temelju ponude broj 0044-2025, nakon čega je izdana narudžbenica S-25/01396.

Usluge su, kako tvrde, izvršene i obračunate računima broj 7/01/1 i 19/01/1, u okviru iznosa predviđenog narudžbenicom. Točan novčani iznos u dostavljenom očitovanju nije naveden. Iz Kabineta gradonačelnika naglašavaju da je vrijednost nabave bila ispod zakonskog praga za obveznu provedbu postupka javne nabave te da je postupak proveden prema gradskom pravilniku o jednostavnoj nabavi.

Brojna pisana očitovanja, ali i dalje otvorena pitanja

Dostavljena očitovanja potvrđuju da je Vision Facade poslovao s više gradskih službi, ustanova i poduzeća, dok su pojedini poslovni subjekti odbacili sumnje u nepravilnosti i istaknuli da su poslove dobivali i za vrijeme prethodnih gradskih vlasti. S druge strane, inicijator tematske sjednice Bojan Ivošević upozorava na sumnje u pogodovanje i povezanost pojedinih poslovnih angažmana s krugom suradnika gradonačelnika Tomislava Šute.